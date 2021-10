Dobro da safra e dobro do valor: produção de feijão em MG aumenta qualidade e encontra comprador

Reparar os danos ambientais, econômicos e sociais causados pelo rompimento da barragem de Fundão (novembro de 2015, Mariana/MG) exige uma atuação integrada, que envolve cuidar da saúde dos cursos hídricos e das áreas de preservação permanente, ações de infraestrutura e o estímulo à atividade econômica e ao desenvolvimento das comunidades.

A recuperação socioeconômica é indissociável da reparação. O incentivo à retomada da atividade econômica faz parte das ações empreendidas pela Fundação Renova na reparação da bacia do rio Doce e acontece por meio da diversificação econômica dos municípios, do fomento ao desenvolvimento das cadeias produtivas e do estímulo às micro e pequenas empresas.

“Agora temos pra quem vender”

Na cidade de Rio Casca (MG), mais precisamente na comunidade de Rochedo, Zona Rural do município, vive Ademar Vieira Dias. Sua família e aproximadamente outras 30 que vivem nos distritos vizinhos de Córrego Preto e Leonel sempre plantaram feijão, mas tinham dificuldade de escoar a produção.

Essa realidade começou a mudar em 2020, com a chegada do Projeto Feijão. Iniciativa da Renova, em parceria com a Alnutri e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), ele foi criado para apoiar esses pequenos produtores a aperfeiçoar o cultivo e a qualidade dos grãos, acessando um mercado maior e ampliando a renda.

Já na primeira safra os resultados surpreenderam, atingindo o dobro da produção de 2019. Juntas, as safras de 2020 e 2021 totalizaram 686 sacas (cerca de 41 toneladas) de feijão carioca, da variedade maré. Com grãos de qualidade superior, o valor da saca também dobrou. Toda a produção foi adquirida pela parceira Alnutri por um preço 120% maior do que a média de venda anterior.

“A gente plantava, mas não havia quem comprasse. Agora, trabalhamos sabendo que nosso produto tem valor e que temos a quem vender”, comemora seu Ademar, rodeado por muitos sacos de feijão que aguardam a chegada do caminhão para o escoamento de toda a produção.

As contratações de fornecedores para as ações de reparação também priorizam negócios locais, que chegam a 58% dos contratados. Até agosto de 2021, 926 contratos com empresas de localidades atingidas somavam R$ 1,11 bilhão e geraram R$ 228,5 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) aos cofres dos municípios.

Além disso, são oferecidas linhas de crédito, através do Fundo Desenvolve Rio Doce. Foram mais de R$ 58,4 milhões emprestados a 1.537 micro e pequenas empresas nos dois estados, até agosto de 2021.

Indenização simplificada

Um novo sistema de indenização, simplificado e flexibilizado, permitiu a inclusão de milhares de pessoas que não conseguiam comprovar seus danos e provocou a aceleração do pagamento das indenizações em todo o território atingido.

Cerca de R$ 6,5 bilhões foram pagos em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para mais de 336 mil pessoas até setembro deste ano. As indenizações por meio do Sistema Indenizatório Simplificado alcançaram a marca de R$ 3,4 bilhões pagos a mais de 35 mil pessoas até o fim de setembro.

O Sistema Indenizatório Simplificado foi implementado em agosto de 2020 pela Fundação Renova, por decisão da 12ª Vara de Justiça Federal, em ações apresentadas por Comissões de Atingidos dos municípios impactados. Pelo Sistema Indenizatório Simplificado, é possível atender categorias com dificuldade de comprovação de danos como lavadeiras, artesãos, areeiros, carroceiros, extratores minerais, pescadores de subsistência e informais, entre outros.

O Sistema Indenizatório Simplificado é implementado a partir de petições protocoladas por comissões de atingidos. Com a inclusão dos municípios de Dionísio e Rio Casca (MG), atualmente são 30 localidades com acesso ao sistema, sendo 23 em Minas Gerais e sete no Espírito Santo.

Construção de vilas

As obras em Bento Rodrigues e em Paracatu de Baixo avançam com a construção de dezenas de casas e a conclusão da infraestrutura dos novos distritos. O projeto dos reassentamentos se assemelha à construção de cidades, com equipamentos públicos, pavimentação das vias e redes de energia, água e esgoto. Em Bento Rodrigues, 10 casas estão concluídas e 87 estão em fase de acabamento. Em Paracatu de Baixo, 11 casas estão em construção.

Elaborado com a participação ativa dos futuros moradores, que acompanham desde o projeto das moradias até todas as etapas da construção, o protagonismo das famílias torna esse processo único no mundo. Como o programa de reassentamento tem como missão restabelecer os modos de vida e a organização das comunidades, os terrenos onde as moradias estão sendo erguidas foram escolhidos pelos próprios moradores.

Até julho de 2021, foram desembolsados R$ 1,6 bilhão nos reassentamentos.

Fonte: Hoje em Dia