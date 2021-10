Novo treinador do América-MG, Marquinhos Santos tem perfil similar ao de Mancini

Demitido no Juventude nessa segunda-feira, técnico assume o Coelho para manter time na Série A; estudo de adversários jogo a jogo é uma das características do treinador

O América-MG tem um novo técnico. Marquinhos Santos foi o nome escolhido pela diretoria americana para dar continuidade ao trabalho de Vagner Mancini e cumprir com a meta de manter o clube na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico estava no Juventude e foi demitido na manhã dessa segunda-feira e no final da tarde, já havia assinado assinado contrato com o Coelho.

A passagem de Marquinhos Santos pelo Juventude foi cercada de altos e baixos. Pela segunda vez no comando do clube, Santos guiou a equipe até as semifinais e ao título de Campeão do Interior Gaúcho. Também levou o clube à segunda fase da Copa do Brasil e é responsável pela campanha atual da Série A do Campeonato Brasileiro.

Durante a trajetória de Marquinhos no Brasileirão, o Juventude, que tem o objetivo de se manter na elite do futebol, fechou o primeiro turno com 23 pontos, ficando em 13º lugar – considerada uma pontuação boa para os times que têm essa meta. Entretanto, o returno do campeonato foi crucial para que o técnico fosse demitido. O Juventude faz a pior campanha do returno, está há cinco jogos sem vencer e, na última derrota contra o Grêmio, a falta dos três pontos fez o time entrar no Z-4.

Dispensado, o técnico tinha uma estratégia parecida com a de Vagner Mancini quando era comandante do América. Marquinhos, assim como Mancini, estudava cada adversário do Juventude antes de montar as orientações para a partida e adequava o elenco ao tipo de confronto que iria disputar. Essa estratégia foi importante para bons resultados que a equipe obteve no primeiro turno, contra o Flamengo, por exemplo, em que o time ganhou de 1×0 do Rubro-Negro.