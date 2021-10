Cruzeiro precisa de mais de R$ 30 milhões para colocar finanças em dia; entenda valores

Clube precisa quitar dívida na FIFA que gira em torno de R$ 13 milhões para registrar novos atletas; restante do montante pagaria salários, férias, 13ª e FGTS que estão em atraso

A greve dos jogadores do Cruzeiro expôs uma chaga aberta no clube mineiro que se arrasta há muito tempo. Os constantes atrasos de salários são a ponta de um problema ainda maior: dívidas passadas e acordos não pagos.

Após empatar com o Botafogo no Independência, e ver como quase impossível o acesso à Série A para 2022, os jogadores do Cruzeiro emitiram carta ao torcedor, informando que não iriam treinar, em protesto contra os salários atrasados .

No domingo, os jogadores do elenco profissional já voltaram aos treinos na Toca da Raposa II. A diretoria apresentou um detalhamento da dívida com funcionários e atletas: R$ 9 milhões. O ge detalha abaixo por quê o time mineiro precisa de mais de R$ 30 milhões para conseguir entrar no próximo ano minimamente estabilizado para um planejamento de temporada.