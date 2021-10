Homem que abusou e torturou ex com esquizofrenia é preso em Vespasiano

O homem de 44 anos suspeito de abusar sexualmente da ex-namorada, uma mulher de 28, portadora de esquizofrenia, e escrever o nome dele na barriga da vítima, além de introduzir no órgão genital dela um objeto de ferro com drogas dentro, em Vespasiano, na Grande BH, foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (14). Os detalhes desse crime bárbaro foram repassados pela corporação na tarde desta segunda (18).

A Polícia Civil tomou conhecimento do crime, que ocorreu no dia 30 de setembro, na casa da vítima, no bairro Nova Pampulha, após um boletim de ocorrência feito pela mulher, com a ajuda de uma vizinha.

“A vítima contou que estava na cozinha, por volta de 22h, quando viu o ex-namorado invadir a casa dela. O autor tampou a boca dela e a levou para o quarto do filho de 2 anos, que estava dormindo. Nesse cômodo, manteve relações sexuais com ela”, relata a delegada Nicole Perim Martins, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) Vespasiano, que investiga o caso.

Além do abuso sexual, a mulher sofreu com agressões físicas. “Em seguida, o autor pegou um canivete e escreveu o nome dele na barriga da vítima. Ele disse que era para que ela não se esquecesse dele nunca mais. Depois, introduziu uma peça de ferro, um objeto parecido com espiral, na vagina dela”, contou a delegada Nicole Perim Martins.

Após o crime, antes de fugir, o criminoso ainda ameaçou a vida da mulher e do filho. Com medo do suspeito e com vergonha, a vítima preferiu não contar pra ninguém o que havia acontecido.

“Na sexta-feira (1), a mulher não procurou ajuda. Ela mesma conseguiu tirar uma bucha de maconha da vagina, mas seguia sentindo muita dor. No sábado, ela pediu a ajuda de uma vizinha. Só na segunda-feira foi acionada a Assistência Social, que a encaminhou para o Hospital Odilon Behrens. Depois, foi trazida para a delegacia de polícia”, explica a delegada.

Relação entre o autor e a vítima

O crime ocorreu após sete anos do fim do relacionamento, de apenas três meses, entre a vítima e o suspeito. Por isso, a mulher só sabia o primeiro nome do autor.

“De posse das características do autor, os investigadores conseguiram chegar nele. A vítima confirmou que ele era o autor do crime. Imediatamente foi pedida a prisão preventiva desse homem. A prisão foi deferida na última semana e cumprida na última quinta”, lembra a delegada Nicoli Perim Martins.

Depois de conseguir denunciar o suspeito, a vítima contou à delegada que já havia sido vítima de outros abusos cometidos por ele, mas tinha medo de registrar a ocorrência.

Preso

Embora a vítima tenha reconhecido o suspeito, de acordo com a delegada Nicole Perim Martins, ele negou o crime.

“O autor negou os fatos e disse acreditar que a vítima estava ‘armando’ pra cima dele. Contudo, ele admitiu que todos os dias, após o trabalho, ele faz uso de crack e maconha, segundo ele, ficando ‘doidão’ e tendo amnésia. Ele ainda disse que pode ser que ele estivesse sob efeito de drogas e que tenha cometido esse crime”, detalha a delegada.

Ainda na delegacia, o autor não cedeu material genético para o exame de DNA.

Após a prisão, o homem, que já tem passagem por furto e por dirigir embriagado, foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

