No Jardim dos Pequis em Sete Lagoas, PM prende suspeito com armas e grande quantidade de drogas

Na tarde do domingo, 17 de outubro, policiais militares do 25º BPM receberam informações de que uma mulher estava sendo vítima de ameaça por parte do companheiro no bairro Jardim dos Pequis.

No local, os militares fizeram contato com a vítima, que relatou que após as ameaças de morte contra ela e o filho menor do casal, o autor evadiu. Durante diligências na residência do casal, os militares localizaram uma espingarda de calibre 12, uma caixa contendo 20 facas, 03 facões e grande quantidade de insumo utilizado para recarga de munições.

Em outra residência, pertencente a genitora do autor, os militares localizaram ainda mais duas espingardas artesanais desmontadas, que o autor ocultava debaixo de um colchão.

O autor A.T.R., 55 anos, foi localizado em uma barraca no bairro Jardim dos Pequis e foi conduzido a Delegacia de Polícia juntamente com todo material localizado.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar