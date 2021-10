Carreta do Sertão leva cidadania para moradores do bairro Aeroporto em Sete Lagoas

O bairro Aeroporto, em Sete Lagoas, recebe nesta segunda-feira (18) a Carreta Missionária do Sertão da Missão Batista, organizada pela Convenção Batista Brasileira.

A ação conta com atendimentos da parte médica (odontologia, aferição de pressão e nutricionista), orientação jurídica e atividades para as crianças, realizadas no ginásio do bairro. À noite, um culto será realizado na estrutura da carreta.

Conhecida também como Carreta Missionária, o projeto foi lançado em setembro deste ano na cidade de São Paulo, já atravessou o centro-sul do país com destino à cidades importantes do nordeste brasileiro. Sete Lagoas foi a terceira cidade que recebeu a ação. Na terça-feira (19) ela segue para Montes Claros, no norte de Minas.

Com Setelagoas.com.br