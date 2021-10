PM divulga nota de esclarecimento sobre fato envolvendo policiais militares em Sete Lagoas

No dia 09 de outubro de 2021 , foi registrada uma ocorrência policial em que o pai de um cidadão reclamou de abordagem policial em que seu filho G.F.R 22 anos , teria sido vitima de espancamento , na noite anterior ( 08).

Em contato com o senhor C.M.G.R, genitor da suposta vitima das agressões, o mesmo informou a Polícia Militar que seu filho teria sofrido as agressões por militares de Sete Lagoas na noite do dia 08, relatando ainda possível sumiço de uma quantia de RS 1.000,00 ( um mil reais) que se encontrava sob o carpete de seu veiculo que estava emprestado ao filho na data dos fatos.

A suposta vitima das agressões , relatou aos militares que deslocava pela Avenida Norte Sul, e ao adentrar numa rua do Bairro Belo Vale , foi abordado por uma viatura policial modelo S10 composta por 4( quatro ) policiais , que após o abordar teriam o determinado a deslocar até um local ermo e bastante escuro , que no local onde teria sido levado havia mais duas viaturas modelo S10 com mais uns 08 policiais e teriam dado busca pessoal e teriam desferido socos em seu abdômen e o jogado ao solo, enquanto os policiais revistaram seu veículo e deixando espalhado no assoalho do carro, o dinheiro de sua propriedade no valor de RS 254,00 reais., cartão bancário e um talão de cheques .

A suposta vitima das agressões, informou ao policial Militar durante a lavratura do REDS, que não tinha conhecimento sobre a existência da quantia de RS 1.000,00 ( um mil reais ) relatado pelo seu genitor, que estaria sob o tapete do veiculo .

Perguntado ao senhor G, o mesmo não soube informar dados ou alguma característica que pudesse identificar os policiais que o abordaram, recordando apenas que haviam policiais fardados com fardamentos diferentes, camufladas com cor meio esverdeada e fardamento convencional .

A Policia Militar esclarece que nenhum portfólio de serviço operacional da PMMG lançado no turno na cidade de Sete Lagoas tem efetivo de 04 militares numa mesma viatura policial, bem como, não há no 25 BPM, fardamento utilizado pelos militares, camuflado de cor esverdeado , conforme descrito pelo reclamante .

O comando esclarece que, mesmo a suposta vitima não tendo fornecido nenhuma característica ou nome de algum policial envolvido na abordagem, já foi aberto um procedimento investigativo interno para apurar a denúncia das supostas agressões sofridas pelo denunciante, bem como será apurado a denúncia da subtração de valores, conforme relatado pelo genitor do reclamante .

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM