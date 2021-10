Contra o Fortaleza, Atlético pode chegar a 40 vitórias e 100 gols na temporada

Diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Atlético vai em busca de sua 40ª vitória e, no mínimo, seu centésimo gol na temporada.

Até agora, a campanha alvinegra nas competições de 2021 é de 59 jogos, 39 triunfos, 13 empates e sete derrotas, 99 gols marcados e 35 tentos sofridos.

Copa do Brasil

Pelo torneio mata-mata nacional, o Atlético coleciona cinco vitórias e uma derrota. Foram dez bolas na rede a seu favor e quatro gols contra.

Para chegar à semifinal, o Galo eliminou Remo, na terceira fase, Bahia, nas oitavas de final, e Fluminense, nas quartas.

Fonte: Hoje em Dia