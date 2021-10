Via 040 divulga cronograma de obras e serviços para a semana

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

No trecho do Entorno do DF e na Região Metropolitana de Belo Horizonte as obras com alteração de tráfego (estreitamento) são executadas entre 21h e 5h. Demais serviços e trechos as atividades são executadas entre 7h e 17h.

Melhoria de asfalto

Anel Rodoviário de BH (MG), km 539; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 540; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 543; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 543; Sentido: nos dois sentidos; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 455; Sentido: DF > RJ; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 457; Sentido: DF > RJ; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Capim Branco (MG), km 487; Sentido: RJ > DF; Local: pedágio; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 606; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 612; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 613; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 626; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 627; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 628; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 761; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 764; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 765; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 605; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Paracatu (MG), km 24; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Paracatu (MG), km 25; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Paracatu (MG), km 50; Sentido: DF > RJ; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 744; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 749; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 751; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 461; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 471; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Assessoria de Imprensa/Via 040