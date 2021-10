Internet 5G chega pelas capitais e uso vai exigir troca de aparelhos celulares

Tendência é de que o acesso à tecTendência é de que o acesso à tecnologia de quinta geração seja mais restrito no início, em função da área de cobertura menornologia de quinta geração seja mais restrito no início, em função da área de cobertura menor

Em um primeiro momento, a implementação do 5G no Brasil vai iniciar pelas capitais. Um cronograma foi definido pelo edital publicado pela Anatel , com a promessa de que a tecnologia deva funcionar nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal até julho de 2022. Para todas as demais cidades com mais de 30 mil habitantes, o prazo é julho de 2029.

– A periferia será que vai ser atingida? Para funcionar, precisa de cinco vezes mais antenas do que o 4G. A maioria dos celulares não têm 5G ainda, é preciso comprar equipamento mais caro e isso vai exigir investimento do consumidor – pontua Cristina Nunes, professora da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Nesse sentido, os especialistas acreditam que a própria competição possa acelerar o processo de implantação. Para Eduardo Tude, sócio da consultoria Teleco, a disputa em leilão abre espaço para novos players explorarem a telefonia no Brasil.

– O leilão foi muito bem trabalhado no sentido de ter uma quantidade muito grande de frequências. Para oferecer esse serviço, cada operadora vai precisar de uma banda muito maior do que ela tem hoje. Nesse sentido, existem frequências para todo mundo comprar. Tanto as três maiores (Vivo, Claro e TIM – uma vez que a Oi está vendendo a sua unidade móvel e não deve participar), quanto a possiblidade de aparecerem novos players – observa Tude.

A questão é se esse espaço vai ser viável para os estreantes, já que a entrada no serviço móvel exige alto grau de investimento. Alguns já declararam interesse, como é o caso da Highline, que pretende comprar frequências para oferecer no atacado para outros players, mesmo caso da Brisanet, que atua na região Nordeste.

Dentre as grandes, a TIM foi a primeira operadora a fechar aprovação formal para participar do leilão e tentar arrematar uma das faixas de frequência. Em nota enviada à reportagem, a operadora avaliou que “o desenho do edital incentiva investimentos de longo prazo na nova tecnologia”, e que nas próximas semanas deverá completar os passos para a apresentação das propostas.

Conforme o edital, as propostas das operadoras devem ser apresentadas no dia 27 de outubro.