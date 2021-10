Senac abre mais de 5,4 mil vagas para cursos gratuitos em Minas; saiba como participar

Interessados em fazer cursos de capacitação profissional já podem se inscrever para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), que tem mais de 5,4 mil vagas disponíveis nas 41 unidades em Minas Gerais neste mês de outubro. Só na capital são mais de 600 vagas em diversas áreas como informática, estética, saúde, marketing, finanças e gestão.

A maioria das aulas será conduzida de forma remota, considerando a pandemia da Covid-19 e a possibilidade de os alunos assistirem ao conteúdo de diversas cidades. Entretanto, de acordo com o Senac, é necessário que o aluno possua um endereço de e-mail válido, um computador com internet banda larga; um equipamento de recursos multimídia (som, vídeo e imagem) e softwares e recursos adicionais de acordo com as especificidades definidas.

Os cursos que demandam aulas práticas, por sua vez, serão feitos presencialmente. Por esse motivo,o candidato deve fazer a inscrição para a unidade mais próxima de casa.

Para se inscrever, a renda familiar mensal per capita não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos. Outras informações sobre o PSG estão disponíveis no site do Senac.

Fonte: Hoje em Dia