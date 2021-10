Democrata vai eternizar nome de Miguel Lopes na Arena; familiares participaram de homenagem

Em um dos espaços onde mais se sentia em casa nos últimos anos, na Arena do Jacaré, o ex-diretor Miguel Lopes foi homenageado neste sábado (16). Familiares, gestores do clube e amigos de Miguel, no centro do gramado, lembraram do último trabalho dele no Jacaré e soltaram balões brancos depois de rezarem por Lopes que faleceu na última quinta-feira (14).

Para eternizar o nome de Miguel na história do Democrata, o presidente Renato Paiva anunciou que a quadra de areia que está em fase final de construção na parte externa do estádio vai ser batizada com o nome do amigo. “Foi um dos últimos trabalhos dele com a gente e a quadra de areia vai se chamar Miguel Lopes”, revelou Paiva à família que não escondeu a emoção.

“Miguel se sentia muito à vontade aqui na Arena do Jacaré por isso é muita justa essa homenagem porque ele foi um dos nossos pilares nesse trabalho de reconstrução do Democrata”, continuou o presidente. O par de chuteiras de Miguel que ficava na Arena, a pedido da família, vai continuar no estádio e será eternizado pela diretoria.

A família Lopes, devidamente uniformizada, foi representada pela mãe Fátima, as irmãs Érica e Hellen que confirmaram a motivação, vontade e alegria de Miguel em contribuir com o time. “Ele estava muito feliz aqui e foi um filho que nunca me deu trabalho”, afirmou a mãe.

A irmã Hellen valorizou a inciativa do Jacaré em memória de Miguel e garantiu que vai continuar acompanhando a equipe. “Ficamos muito agradecidos e continuaremos na torcida para que o Democrata possa prosperar, ainda mais, a cada dia”, disse a irmã.

Miguel Lopes foi vítima de um mal súbito na noite da última quinta-feira (16) depois de chegar em casa do trabalho. Ele tinha 31 anos de idade e atuava no clube desde 2019 na gestão comercial.

Por Marcelo Paiva