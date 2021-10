Polícia Civil prende suspeito de roubo a vítima através de site de vendas. Dois são procurados

A Polícia Civil de Minas Gerais, através da equipe de Inteligência do 19 Departamento de Polícia de Sete Lagoas, cumpriu na manhã dessa sexta-feira, 15/10, mandado de prisão expedido contra um suspeito de ser o autor de crime de roubo ocorrido no dia 10/08/21. Outros dois suspeitos foram identificados e encontram-se foragidos da justiça.

As investigações apontaram que os investigados se aproveitaram de um anúncio de venda de móveis feito pela vítima no site OLX, para fazer contato com os moradores da residência invadida. Com a suposta intenção de ver os móveis ofertados, a vítima recebeu os investigados em sua residência que anunciaram o assalto, prendendo as vítimas no local, enquanto roubavam diversos aparelhos eletrônicos, peças de vestuário que foram levados dentro do veículo da vítima. Mediante grave ameaça, os autores, ainda, amarram as vítimas e exigiram que fizessem transferências bancárias via PIX para outras contas.

Durante as investigações foi possível identificar 03 suspeitos envolvidos no crime, assim como recuperar alguns bens levados das vítimas no dia do fato. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e a Polícia Civil, trabalha na localização dos demais suspeitos.

Com Ascom/Polícia Civil