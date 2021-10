Caminhada na orla da Lagoa Paulino e aulão de zumba marcam ações do Outubro Rosa

Foi um dia de caminhada, de aulão de zumba, mas também de muita conscientização sobre a importância do auto-exame e do diagnóstico precoce contra o câncer de mama. Assim foi mais uma ação da Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – em alusão ao outubro rosa. No fim da tarde desta quinta-feira, 14, centenas de mulheres e também homens deram uma volta na lagoa Paulino, no centro da cidade, em apoio à causa.

“Eu descobri o nódulo em novembro de 2017, fiz a mamografia e fui encaminhada para a mastologista, que fez a biópsia. Em janeiro de 2018 já estava fazendo a cirurgia. Desde então, faço acompanhamento de seis em seis meses”, conta a técnica de enfermagem Carmelita Martins. A assistente social Elisete Souza passou por situação semelhante. “Final do ano passado, em uma mamografia de rotina, descobri um câncer na mama direita. Foi um susto, um diagnóstico muito pesado. Meu diferencial foi descobrir muito cedo, num estágio bem inicial. Operei em dezembro de 2020, fiz algumas sessões de rádio e uso medicamento diário durante cinco anos”, disse.

O prefeito Duílio de Castro, o secretário de Saúde Dr. Flávio Pimenta e vereadores fizeram coro para que as mulheres se cuidem. “Nós estamos com a campanha nos postos de saúde da cidade fazendo um trabalho de mutirão de mamografia e prevenção. Mas é importante que a população procure os postos de saúde”, pediu o prefeito. O secretário Dr. Flávio Pimenta convidou as mulheres para a campanha e já adiantou ações semelhantes para o Novembro Azul. “Queria chamar todas as mulheres para comparecerem às unidades de saúde para atingirmos as metas de controle da saúde da mulher. Logo depois a gente emenda com o Novembro Azul para os homens”, anunciou.

Elisete aproveitou a oportunidade para fazer um apelo às mulheres. “Façam o toque regularmente e procurem as unidades de saúde, pois é um câncer curável se tratado em estágio inicial. Isso é muito importante”, completou.

Programação

Em comemoração à campanha do Outubro Rosa, a Prefeitura de Sete Lagoas planejou algumas ações em parceria com a Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde. Além da live transmitida no dia 7 de outubro, nos dias 13, 14 e 15 foram realizados mutirões de coleta de citologia, solicitação e agendamento de mamografias, além de atividades educativas realizadas pelas equipes. Para mais informações, procure a unidade de saúde mais próxima.