Espetáculo “Hannah Arendt – Uma Aula Magna” na Temporada de Teatro de Sete Lagoas

Uma aula de teatro, arte e educação

Continuando a programação da Temporada de Teatro de Sete Lagoas, neste sábado às 20h, tem o espetáculo “Hannah Arendt – Uma Aula Magna”, da Wotzik Produções Artísticas, do Rio de Janeiro.

Hannah Arendt foi uma das mais importantes pensadoras do século XX e empresta sua imagem e seus conceitos para que, de forma urgente, possamos discursar sobre a diferença entre educação e ensino, a importância da diversidade, do pensamento, e refletir sobre a banalização do mal e a nossa responsabilidade perante ela.

O espetáculo é escrito, dirigido e interpretado por Eduardo Wotzik, que vive a própria filósofa Hannah Arendt, de salto alto e barba. O projeto ainda provoca a investigação sobre a cena e suas diversas possibilidades.

O público vai poder assistir á uma aula como nunca se viu e vibrar com as lições dessa tão importante personagem.

Hannah Arendt através de sua Aula Magna traz reflexões fundamentais para nosso mundo civilizado. Uma aula de teatro, arte e educação. Um espetáculo imperdível. Uma oportunidade muito interessante para professores.

Este ano, a 8ª Temporada de Teatro, terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Preqaria Cia de Teatro, mantendo a sua proposta totalmente gratuita e acessível e principalmente a qualidade de sempre.

Após o espetáculo, acontece um bate papo super especial, pela plataforma do Zoom, com o ator Eduardo Wotzik. As pessoas vão poder entrar e comentar sobre o espetáculo. Será imperdível! O link será disponibilizado no canal do YouTube, logo após a transmissão do espetáculo e também nas redes sócias da Preqaria.

A 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas é uma realização da Preqaria Cia. de Teatro, com apresentação do Circuito Cultural Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A Cimento Nacional vem sendo um forte e essencial parceiro para todo esse sucesso da Temporada, para que ela consiga alcançar cada vez mais pessoas.

A Temporada também conta com o apoio da CCB Contabilidade, Panificadora Galdina e Churrascaria Três Marias, empresas parceiras e amigas do teatro.

Serviço:

“Hannah Arendt – Uma Aula Magna”

Dia: 16 de outubro, às 20h no canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro

Fique por dentro de toda a programação no site e nas redes sociais da Preqaria Cia de Teatro.

YouTube – PreqariaCiadeTeatro

Instagram – @preqariaciadeteatro

Facebook – /preqariaciadeteatro

Site – www.preqaria.com.br

Ascom Preqaria Cia de Teatro