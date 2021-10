Paraopeba recebe Mostra Noite de Cinema com sessões gratuitas

Serão três sessões com curtas nacionais com classificação livre; além do cinema, será ministrada oficina de introdução ao audiovisual na cidade

Paraopeba recebe, neste sábado (16 de outubro), ações da segunda fase da Mostra Noite de Cinema na Metropolitana. Serão três sessões gratuitas de cinema: às 18h, 20h e 21 horas, que vão ser realizadas no estacionamento do Estádio Murilo Silva (Rua Teófilo Nascimento, s/n). Para participar, é preciso retirar os ingressos, que são limitados, na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Rua Teófilo Nascimento, 217).

Respeitando os protocolos de saúde pública vigentes em função da pandemia da Covid-19, as cadeiras serão marcadas e com distanciamento. Também haverá a distribuição de pipoca e refresco (lacrados e higienizados) para o público.

Serão exibidos quatro curtas metragens, todos brasileiros e com classificação livre (O Melhor Som do Mundo; O Menino Leão e a Menina Coruja; A Retirada Para um Coração Bruto e Médico de Monstro).

Oficina de Introdução ao audiovisual

Além das sessões de cinema, também no sábado (16), das 14h às 18h, será ministrada na cidade uma oficina de introdução ao audiovisual. A oficina é gratuita, com carga horária de 4 horas, e será realizada na sede da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Rua Teófilo Nascimento, 217). A ação é destinada a jovens e adultos a partir de 14 anos.

Promovido pelo Coletivo Noite de Cinema, nesta etapa, a mostra audiovisual vai circular por 12 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Região Norte de Minas, com sessões de cinema gratuitas em áreas abertas de espaços públicos e privados. Dezesseis cidades já receberam o projeto em sua primeira etapa. A Mostra é uma realização do Coletivo Noite de Cinema, que promove mostras e sessões de filmes gratuitas nas periferias de cidades da região metropolitana. O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Vallourec. Na cidade, a Mostra conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paraopeba, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. .

Confira as sinopses dos filmes:

O MELHOR SOM DO MUNDO – Ficção – 13m

Sinopse: Vinicius não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem gibis. Ele coleciona algo que não pode ser visto nem tocado. Vinicius coleciona os sons do mundo. Mas essa não é uma tarefa fácil, especialmente quando se decide encontrar o melhor de todos: o melhor som do mundo. Em sua busca, Vinicius irá descobrir que o melhor som do mundo está muito mais perto do que o esperado.

O MENINO LEÃO E A MENINA CORUJA – Ficção – 16m

Sinopse: Esse é o universo das pessoas-animais, seres que misturam características humanas com as de outro animal. Quando filhotes, eles precisam estudar na Escola Filhote Selvagem, um lugar onde o aprendizado vai muito além da sala de aula.

A RETIRADA PARA UM CORAÇÃO BRUTO – Ficção – 15m

Sinopse: Ozório é um senhor que vive sozinho na zona rural de Cordisburgo, Minas Gerais. Passa seus dias ouvindo rock no rádio, enquanto vive o luto pela perda de sua companheira. Até que um movimento no céu quebra sua solidão.

MÉDICO DE MONSTRO – Ficção – 11m

Sinopse: Dudu já escolheu sua futura profissão, agora terá que enfrentar seus medos para se tornar um médico de monstros.

Com informações de Mariana Gonçalves