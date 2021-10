Sicoob Credisete reúne parceiros e horticultores no evento “Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária”

O Sicoob Credisete realizou nesta quinta-feira, 14 de outubro, uma reunião com o tema “Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária”. O encontro foi na sede do 25º Batalhão da PM e marcou mais uma etapa do projeto que vai fomentar por meio de diversas ações a atividade dos produtores da horta do bairro Nova Cidade.

Esta proposta também já foi apresentada ao prefeito Duílio de Castro no dia 16 de setembro. O objetivo é, em etapas, impulsionar a divulgação do trabalho que oferece produtos orgânicos de alta qualidade e mantém o sustento de dezenas de famílias. Também serão ofertados apoio técnico, psicológico, de gestão e capacitação. “Nossa agência do bairro Nova Cidade foi inaugurada recentemente e esta participação efetiva na vida da comunidade do seu entorno define bem a nossa estratégia de atuação. Essa é uma essência do cooperativismo”, define Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

A reunião contou com representantes da Prefeitura, entidades parceira e dos produtores da horta comunitária, os principais atores da iniciativa. “Temos que celebrar esta iniciativa que já deixa ótimas perspectivas. Agradecemos os parceiros Prefeitura, Sebrae, Emater, UFSL e Polícia Militar por acreditar neste propósito de fazer o bem”, ressalta a gerente de Negócios, Adriana Teixeira.

PARCEIROS ANIMADOS

As ações serão realizadas mensalmente até junho de 2022 e o cronograma apresentado agradou todos os participantes. “Esta ação vai de encontro do desenvolvimento sustentável e valorização de pessoas. O apoio ao agricultor das hortas urbanas pelo Sicoob Credisete é muito importante, pois reconhece que toda a sociedade se beneficia com este valoroso trabalho, onde há ganho ambiental, na produção de alimento saudáveis e na melhoria de vida dos envolvidos. Parabéns Credisete.”, comentou Frank Martins, da Emater.

Aline Vasconcelos, da UFSJ, considerou o encontro altamente positivo principalmente por agregar forças em prol de um objetivo comum. “A união entre várias instituições de Sete Lagoas em prol de atender e melhorar a sociedade, isto é muito gratificante. Percebi que todos estão integrados para conquistar algo muito melhor, muito maior e que vai acrescentar e agregar muito. Além disto vimos muitos produtores das horas comunitárias emocionados pela sintonia e sinergias de todos os envolvidos nessa parceria, foi espetacular”, comentou.

GESTÃO

Alysson Almeida e Vladmir Rocha são os gestores do Sebrae coordenadores do processo de capacitação e gestão do projeto que vai seguir três pilares: cooperativismo, gestão financeira e acessos a mercados. “Vamos trabalhar a questão do cooperativismo entre os produtores, a capacidade de fazerem e pensarem nas entregas compartilhadas, conseguindo entregar e produzir compartilhando com outros. Temos que trabalhar na gestão financeira, no sentido de evitar confundir as finanças pessoais com as que são destinadas a reinvestir na sua horta, controlar melhor o dinheiro e a possibilidade coordenada de acesso a créditos, se for necessário. E o acesso a mercado viabilizando outras possibilidades de mercado e ajudá-los no escoamento seja no mercado local como escolas ou fora como o Ceasa”, explica Aysson Almeida.

PREFEITURA AGRADECE

As hortas comunitárias são consideradas um patrimônio de Sete Lagoas e recebem o apoio da Prefeitura há 39 anos. A iniciativa do Sicoob Credisete também é comemorada pela administração municipal. “Este reforço será fundamental para uma mudança de patamar em todos os sentidos. Não temos dúvida que todos as mais de 60 famílias envolvidas ganharão muito”, avalia Alessandro Kelwis de Freitas, secretário adjunto de Desenvolvimento econômico.

APOIO IMEDIATO

Na verdade, além do que foi apresentado, o apoio Sicoob Credisete já está sendo imediato na questão estrutural. O Conselho de Administração já aprovou a aquisição de quatro banheiros químicos que serão instalados na horta do Nova Cidade. Esta é uma necessidade urgente dos produtores.

Ainda participaram do encontro: Warley Rocha, diretor de Negócios do Sicoob Credisete, Robson Marques, gerente da agencia do Nova Cidade, colaboradores da cooperativa, Coronel Marinho, comandante do 25º BPM, e Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social.