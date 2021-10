Sete Lagoas está sem nenhum paciente internado em UTI Covid pela primeira vez desde o início da pandemia

Um marco histórico foi anunciado pelo prefeito Duílio de Castro e pelo secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, em frente ao Hospital Municipal, na tarde desta quarta-feira, 13. Em vídeo divulgado na internet, prefeito e secretário anunciaram que, pela primeira vez desde o início da pandemia, não há nenhum paciente de Sete Lagoas internado em UTI Covid.

“Hoje, no Hospital Municipal, só temos três pacientes internados em UTI e nenhum deles é de Sete Lagoas. Queria agradecer a todas aquelas pessoas que souberam compreender as atitudes que tomamos lá atrás, às vezes severas, mas necessárias naquele momento. Com o avanço da vacinação temos o prazer de dar essa boa notícia: zero pacientes de Sete Lagoas internados em UTI”, frisou o prefeito.

Dr. Flávio Pimenta fez coro com o prefeito. “É uma felicidade para nós. Com todo o nosso trabalho e dedicação e com o entendimento da população, que atendeu ao recado e aderiu às nossas medidas, hoje conseguimos ver essa resposta. Com o avanço da vacinação, vamos voltando a uma normalidade possível”, reiterou o secretário. Pelas redes sociais, o prefeito também fez questão de agradecer aos profissionais de saúde, “principalmente aqueles que estão na linha de frente desde o início e também a todas as equipes e voluntários da vacinação”.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, 13, havia três pacientes em UTI e quatro em enfermaria. Entre os internados em UTI, dois são de Abaeté e um é de Baldim. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid, tanto SUS quanto particular, também é a menor da série histórica: 10%. Considerando apenas os leitos do SUS, esse índice também segue em queda e é hoje de 15%.