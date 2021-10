UBS Belo Vale e Cidade de Deus agora fazem coleta de sangue

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – continua aumentando a oferta de serviços e facilitando a vida de quem precisa de atendimentos diversos na área da Saúde. Agora, profissionais da UBS do Belo Vale estão fazendo coleta de sangue para exames laboratoriais. Uma alternativa que também vai diminuir o grande fluxo diário no laboratório municipal Pedro Lanza.

No Belo Vale, o primeiro dia de coleta foi nesta quarta-feira, 13 de outubro, mas nesta UBS, a partir da próxima semana, o serviço será disponibilizado toda terça e quinta-feira com a perspectiva de 30 a 40 atendimentos diários. “Vamos diminuir as filas do laboratório e ainda evitar que a pessoas fiquem até às 10 horas da manhã para coletar o segue. A ideia é oferecer este serviço em cada região da cidade. Aproveito para agradecer aos funcionários desta unidade e toda área de saúde que estão fazendo um trabalho elogiável no período da pandemia”, elogiou o prefeito Duílio de Castro.

O mesmo serviço será inaugurado também na UBS do Cidade de Deus nesta quinta-feira, 14. A Secretaria Municipal de Saúde pretende otimizar fluxos com essa nova logística. “Sabemos da limitação do laboratório municipal e esta nova proposta será um grande diferencial a partir de agora. É mais comodidade para o usuário, que poderá coletar mais perto da casa das pessoas”, disse o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

O vereador Janderson de Avelar, membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, acompanhou a primeira manhã de coletas de sangue no UBS Belo Vale e destacou a importância da iniciativa. “Parabenizo a Prefeitura por essa ação de grande alcance. Acompanho de perto os usuários da saúde e recebo relatos de pessoas que têm dificuldade até de pagar a passagem de ônibus para ir até o laboratório municipal, que fica na região central. Agora ele será atendido bem perto de onde mora”, declarou.