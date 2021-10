Campanha de Vacinação Antirrábica será dia 16 de outubro em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – promove no próximo sábado, dia 16 de outubro, a campanha anual de vacinação contra a raiva em cães e gatos. A imunização acontece das 8h às 17h em diversos pontos da cidade. A forma mais comum de transmissão da doença é através do contato com a saliva do animal raivoso via mordeduras, arranhaduras e lambeduras. O vírus da raiva pode infectar todos os mamíferos, provocando a morte em quase todos os casos.

A vacinação é gratuita e, para serem imunizados, os animais devem possuir mais de três meses de idade e não podem estar doentes. Não é necessário levar documentos. Para os cães, os donos devem colocar coleira, guia ou corrente para que a vacinação aconteça de forma segura. No caso dos gatos, levar em caixas de transporte e de preferência, levar uma toalha para a contenção. “A vacinação deve ser reforçada anualmente, então, mesmo que o animal já tenha recebido a vacina em campanhas anteriores, é preciso vacinar novamente este ano”, avisa o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

É obrigação do tutor manter a vacinação antirrábica em dia. Diversas medidas podem ser tomadas para evitar a transmissão do vírus. “Ter cuidado ao se aproximar de cães e gatos sem donos, não mexer ou tocar quando os mesmos estiverem se alimentando ou dormindo. Nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais – nestes casos, prender com um balde e entrar em contato com o CCZ”, explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira. Os sintomas da raiva são inespecíficos e na maioria dos casos há alteração de sensibilidade no local da mordida. Se acontecer algum acidente com mordidas ou arranhaduras, deve-se procurar o Hospital Municipal.

Desde a inauguração do Centro de Controle de Zoonoses, em 2003, não houve registros de raiva canina, felina ou humana em Sete Lagoas. Segundo dados epidemiológicos, desde 1990 não foram registrados casos de raiva na cidade. Mais informações: (31) 3771-5796, de segunda a sexta de 08h às 17h.

Área rural

Na segunda quinzena de setembro a campanha de vacinação contra a raiva teve início na área rural do município. A vacinação nessas localidades é feita de casa em casa por dois agentes do CCZ e deve ser concluída até o fim do mês. A campanha é dividida em três frentes: área rural com pequenos povoados, área urbana e área rural com grandes povoados. Assim, a partir de 19 de outubro passam a ser atendidas as regiões de Quinta das Varginhas, Distrito do Barreiro, Pousada do Sol, Estiva, Silva Xavier, Samira Chaves, Vovó Cléia, Lontra, Lontrinha, Riacho do Campo, Nova 1 e Nova 2, entre outras.

Veja a lista dos locais e bairros onde acontecerá a campanha de vacinação abaixo:

ESCOLA MUNICIPAL VASCO DAMIÃO, AV. GOVERNADOR BIAS FORTES, 375 – ALVORAD

ESCOLA MUNICIPAL DALVA DINIZ, R. ARAÇAI, 150 – BERNARDO VALADARES

AMAV, AV. MÚCIO JOSÉ REIS, 2.600 – BELO VALE I

GARAGEM DA SAÚDE, AV. NORTE SUL, 76 – BOA VISTA

ESPAÇO REVIVER, R. SANTANA, 124 – BOA VISTA

CORPO DE BOMBEIROS, AV. RENATO AZEREDO, 100 – CANAAN

ESCOLA M. CLARINDO CASSIMIRO, PRAÇA CLARINDO CASSIMIRO, 80 – CARMO

ESCOLA E. JOSÉ EVANGELISTA FRANÇA, R. ALECRIM , 329 – CARMO II

EFS CATARINA, R. SANTOS REIS, 238 – CATARINA

ESF PROGRESSO, R. CHIQUINHA AVELAR, 608 – CENTENÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL JUCA DIAS, AV. PREFEITO EURO ANDRADE, 241 – CIDADE DE DEUS

ESCOLA M. MARILZA FLEURY C.FIGUEIREDO, AV. 7, 200 – CIDADE DE DEUS

IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 11 – N. S. DAS GRAÇAS

ESF CDI, R. EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO , 534 – BAIRRO DAS INDUSTRIAS

ESCOLA M.GENÉSIO CADORNA CAIRO, R. LAMARTINE BABO, 178 – DEL REY

CEMEI IVONE CAMPELO, ESQUINA RUA P COM RUA A – DONA SILVIA

ESF ELDORADO, R. AFONSO VIANA DE PAULA, S/N – ELDORADO

BAR E MERCEARIA DOIS IRMÃOS, R. ALFREDO CARNEIRO SANTIAGO, 328 – ESMERALDAS

APAE, AV. JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, 894 – ESPERANÇA

ESCOLA M.MONSENHOR MESSIAS, R. JOÃO DO VALE, 660 – FÁTIMA

ESCOLA E. RENATO AZEREDO, R. DELFINÓPOLIS, 275 – INTERLAGOS I

ESCOLA M. TIA LURDINHA, R. CANÁRIO, 233 – ITAPUA I

ESCOLA M. DR. ENÍZIO ANTÔNIO VIANA, R. PINTASSILGO, 1.491 – ITAPUÃ II

ESCOLA M. PROF. RAIMUNDO GRAVITO, AV. JOSÉ SERVULO SOALHEIRO, 4.373 – JARDIM DOS PEQUIS

ESF SANTA HELENA, R. JOVELINO LANZA, 1.200 – JARDIM ARIZONA

ESCOLA MUNICIPAL NÁDIA LÚCIA, R. COIMBRA, 31 – JARDIM EUROPA

GARAGEM DA EDUCAÇÃO, R. PADRE TARCISIO, 1.824 – JARDIM PRIMAVERA

ESCOLA E. JULIO CÉSAR REIS OLIVEIRA, AV. PROF. ABEYLARD, 2.013 – JK

IGREJA SAGRADA FAMÍLIA, R. ANGELO MARCELO, 825 – LUXEMBURGO

ESF MANOA, R. GERÂNIO, 381 – MANOA

ESF MONTE CARLO, R. ANIELO D’ MATO, 331 – MONTE CARLO

CRAMAM, R. DAS DÁLIAS, 483 – MONTREAL

ESCOLA E. BERNARDO VALADARES, AV. JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, 2.589 – NOVA CIDADE

CEMEI MENINO DEUS, R. ADOLAR NAPOLEÃO FRANCA, 483 – OLINTO ALVIM

ESF PADRE TEODORO, R. CARMEM KILESSE, 1.092 – PADRE TEODORO

LIONS CLUBE, R. JOÃO MENDES, 597 – PIEDADE

IGREJA SÃO BENEDITO, R. LUIZ SARAIVA MOURA, 26 – PLANALTO

ESCOLA MUNICIPAL JOVELINO LANZA, R. RUI BARBOSA, 59 – SANTA HELENA

CAMPO BELA VISTA, R. TUPINIQUIS, 340 – SANTA LUZIA

SO POSTES, AV. PREF. ALBERTO MOURA, 60 – SANTA MARIA

ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL DE BARROS, R. AFONSO CARLOS CAPANEMA, 15 – SANTA ROSA

UNIFEMM, R. PEDRA GRANDE – SANTO ANTÔNIO (Drive Thru)

ESCOLA M. DR. MARCIO PAULINO, R. PEDRA GRANDE, 1.099 – SÃO CRISTOVÃO

PAROQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, R. ITAIPÚ, 53-A – SÃO FRANCISCO

ESCOLA E. GOVERNADOR JUSCELINO, R. CAPITÃO JOSÉ PEREIRA COSTA, 167 – SÃO GERALDO

IG. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, R. BELGICA, 579 – UNIVERSITÁRIO

ESCOLA E. PROF. ROUSSEF (POLIVALENTE), R. UBERLÂNDIA, 900 – VALE DAS PALMEIRAS

ESF UNIÃO, R. FRANCISCO ANTÔNIO DE M. CHAVES, 493 – VAPABUÇU

GALPÃO DO FERREIRA NETO, R. CRISTALINO SALES, 44 – VARZEA

ESCOLA M. HILÁRIO PEREIRA, R. LARA BRAGA CUNHA, 88 – VERDE VALE