Jiboia chama atenção próximo à rotatória da Av. Perimetral com Nações Unidas

Chamou a atenção na manhã desta segunda-feira (11) uma cobra da espécie Jiboia próximo no canteiro central da Av. Prefeito Alberto Moura com Av. Nações Unidas.

O flagrante digital foi de um motorista que passava pelo local, onde normalmente é comercializado água de coco próximo a rotatória da Nações Unidas/Perimetral. A jiboia estava prestes a entrar na avenida sentido Serra de Santa Helena. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a cobra foi solta na mata no início da serra, por popular.

A Jiboia, é uma espécie de serpente grande e não peçonhenta que é frequentemente mantida e reproduzida em cativeiro. A Jiboia é membro da família Boidae e encontrada em regiões tropicais da América do Norte, Central e do Sul, assim como em algumas ilhas no Caribe.

Com Plantão Regional 24h