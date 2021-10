Tribunal de Justiça de Minas Gerais apoia a luta contra o câncer de mama

Outubro é um mês marcado pela luta contra o câncer de mama. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais apoia a campanha e acredita que a prevenção é o melhor caminho.

No dia 22 de outubro de 2021, sexta-feira, o TJMG convida servidores e usuários da Justiça a manifestarem seu apoio à campanha Outubro Rosa, usando uma peça rosa em seu vestuário.

Tire uma selfie com uma peça de roupa rosa, compartilhe nas redes sociais do TJMG, utilizando as hashtags #VemdeRosaTJMG e #OutubroRosaTJMG.

Mande também sua foto para fotografia@tjmg.jus.br, até dia 15/10. As fotos recebidas serão publicadas nas redes sociais do TJMG, no dia 22/10, marco do movimento contra o câncer de mama na instituição.

E, caso vá trabalhar em uma das unidades do TJMG, na data, vá de rosa também no dia 22/10!

O distanciamento social não nos impede de abraçar essa causa.

Siga a campanha, na página Outubro Rosa, no Portal TJMG.

Com Portal TJMG