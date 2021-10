TJMG decreta luto oficial pelas mais de 600 mil mortes por Covid-19 no país

O presidente em exercício do TJMG lamenta a trágica marca e expressa solidariedade às famílias

É com grande consternação que recebemos a triste notícia de que o Brasil atingiu a trágica marca de mais de 600 mil mortos pela covid-19, desde a primeira vítima, no dia 12 de março de 2020.

Expressamos profunda solidariedade a cada uma das pessoas que têm familiares e amigos em meio a esse número de patamar inaceitável.

No Brasil, em torno de 96 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas, o que corresponde a quase 50% da população. Contudo, devemos seguir as recomendações básicas: uso de máscara de proteção, higiene constante das mãos e distanciamento social.

Em respeito aos mais de 600 mil mortos pela covid-19 no Brasil, decretamos luto oficial de três dias no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e do Judiciário mineiro serão hasteadas a meio mastro.

A todos que neste momento lutam pela vida, no enfrentamento ao novo coronavírus, levamos nossas orações e sinceros desejos de uma plena e rápida recuperação.

Desembargador José Flávio de Almeida

Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

