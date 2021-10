Confira os destaques da Tempo Esportivo desta segunda (11)

1º Tempo

O Mundial de Clubes de 2021 deve ser adiado para 2022. A Fifa ainda não anunciou oficialmente, mas a expectativa é que o torneio seja “empurrado” para o início do próximo ano. O movimento começou com a desistência do Japão de sediar o Mundial devido à pandemia de covid-19 e a discussão sobre um novo local para receber a disputa.

O adiamento seria o segundo seguido do Mundial de Clubes: também devido à pandemia, a edição de 2020 foi disputada apenas em fevereiro de 2021 e teve o Bayern de Munique campeão e o Palmeiras em quarto lugar.

A edição de 2021 também foi cercada de expectativa porque a Fifa chegou a anunciar que neste ano o Mundial teria um novo formato com 24 equipes, mas o problema de calendário adiou o projeto. A Fifa, então, confirmou que o torneio continuará recebendo apenas os campeões das principais competições de cada continente e o campeão nacional do país-sede. Assim, serão apenas as sete vagas tradicionais no Mundial.

O representante da América do Sul será um clube brasileiro: Flamengo x Palmeiras decidem o título da Copa Libertadores da América no dia 27 de novembro, no Uruguai.

2º Tempo

A campanha feita pelo Atlético no Campeonato Brasileiro gera expectativa e ansiedade no torcedor para conquistar o título do campeonato depois de 50 anos. O técnico alvinegro, Cuca, fez uma breve análise dos números para o clube conquistar o tão sonhado título.

Pelas contas do técnico, Galo teria ainda mais 23 pontos para conquistar a taça. Faltando 14 rodadas para o fim, o Galo teria que vencer entre sete e oito partidas.

No jogo em que marcou o centésimo de Cuca como mandate à frente do Atlético, o time mostrou personalidade para dominar o Ceará, no último final de semana. No primeiro tempo, Hulk marcou duas vezes; Diego Costa e Nacho entraram na etapa final e construíram o terceiro gol alvinegro.

Cuca voltou ao Atlético em 2021 para sua segunda passagem pelo clube no qual, antes, havia conquistado a Libertadores da América. O treinador assumiu o Galo em março, após o encerramento tardio da temporada 2020. E, desde que chegou, já levantou uma nova taça.

Desde que assumiu a equipe nesta última passagem, Cuca já disputou jogos do Campeonato Mineiro (do qual foi campeão), da Libertadores da América, da Copa do Brasil e do Brasileirão. O Atlético foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal da Libertadores, mas segue muito vivo nas disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Somando todas as 49 partidas, teve apenas 17 resultados que não a vitória – doze empates e cinco derrotas.

3º Tempo

Um mundo paralelo! Após ser adquirido por um grupo de investimentos da Arábia Saudita, o Newcastle está agora no centro dos holofotes na Europa. Os valores não foram divulgados, mas especula-se em veículos britânicos que a negociação girou em torno de 300 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões).

Um dos grandes debates em torno do clube ocorre justamente sobre quem deve ser o técnico do projeto ambicioso dos Magpies. Segundo o Daily Mail, que tem corrido por fora agora para o posto é Lucien Favre, ex-comandante do Borussia Dortmund.

O time inglês é o atual penúltimo colocado da Premier League, com apenas três pontos somados em sete jogos. O clube tem quatro títulos do Campeonato Inglês, o último deles conquistado na temporada 1926/27.

A expectativa é de que haja uma transformação radical na forma de gerir o clube e o Newcastle deve, nos próximos anos, transformar-se numa das maiores potências do futebol europeu. Aguardemos!

Copa Eldorado / Elétrica Norte tem duas equipes na lista de espera

Em seus 34 anos de existência, a Rádio Eldorado foi palco de inúmeras histórias e fatos marcantes nos eventos esportivos que ela realizou e transmitiu. A Copa Eldorado, sua principal competição, chega à 29ª edição em 2021, após ter ficado ausente do calendário esportivo em 2020, em função da pandemia da Covid-19.

São 29 anos de esporte feito com dedicação, vontade e superação, com envolvimento de toda comunidade de Sete Lagoas e de várias cidades da região, ligando pessoas de todas as classes sociais e faixas etárias.

Para esta edição, mais de 700 atletas deverão ser inscritos, distribuídos pelos 20 ou 24 clubes disputantes do torneio. Entre dirigentes, membros das comissões técnicas, jogadores, patrocinadores, colaboradores e outros, estima-se que mais de 3.000 pessoas estarão envolvidas, diretamente, no campeonato.

Nos últimos dias aumentou a possibilidade de que a Copa Eldorado, em sua 29ª edição, tenha 24 agremiações participantes.

Conforme noticiado nas semana passada, foram necessários poucos dias para que a competição tivesse preenchidas todas as 20 vagas para a edição 2021/2022.

Se o número de 20 clubes for mantido, já há uma predefinição de regulamento. É provável que os times inscritos sejam divididos em 05 grupos de 04 equipes. Depois de jogarem entre si, ao final das três rodadas, os 04 melhores colocados de cada chave e o melhor 5º colocado deverão seguir para a fase de oitavas-de-final. Esta fórmula ainda não está oficializada.

As equipes confirmadas até o momento são: Bar Sem Lona, Curitiba, Industrial, Águia Esporte, Expresso Progresso, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal Esporte Clube, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango, Corinthians Esporte Clube, Serra Verde e Deportivo Raça já estão inscritos.

Neste momento, o Operário do bairro do Carmo e o São Sebastião das Pindaíbas já se apresentam como interessados em participar da competição. São os dois primeiros times da lista de espera. Surgindo mais 02 equipes, a Copa terá um total de 24 participantes.

Com relação ao calendário, ficou definido que o início do campeonato será no primeiro final de semana de dezembro (04) e o término deverá ocorrer dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

De acordo com o coordenador geral do evento, James Carlos Costa, o Caroba, a reunião com os representantes dos times para a entrega do regulamento e sorteio das chaves será realizada no dia 08 de novembro, quando as questões inerentes à situação sanitária de Sete Lagoas também serão discutidas com todos os envolvidos na competição.

Todas as informações adicionais e as novidades que serão implementadas nesta edição da Copa Eldorado serão divulgadas no decorrer dos próximos dias nas redes sociais da Rádio Eldorado e na programação esportiva da emissora, nos programas Tempo Esportivo (11 horas da manhã) e Eldorado nos Esportes (5 horas da tarde).

Por Álvaro Vilaça