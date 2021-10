Coisas de boteco para ouvir e curtir nas ondas do rádio

TV Vitrine e Rádio Eldorado estreiam dia 18, “Buteco no Rádio”, com apresentação do cantor e compositor, Marcos Belerete.

A Rádio Eldorado estreia no dia 18 deste mês, um novo programa que promete ser sucesso de entretenimento em sua grade. Trata-se do “Buteco no Rádio”, apresentado pelo cantor e compositor de música Sertaneja Marcos Belerete, que promete levar aos ouvintes um formato interativo, divertido e que levará o clima de boteco, ambiente que o mineiro adora, do rádio para a casa do ouvinte. “Será um formato de entrevista e música ao vivo. Todas as segundas-feiras levarei um ou mais convidados especiais para cantar e bater um papo comigo ao vivo e, também interagindo e respondendo às perguntas dos ouvintes”, ressaltou Belerete.

O programa será semanal, toda segunda-feira, das 19h às 21h, numa parceria da Rádio Eldorado e da TV Vitrine.

Com uma carreira bem sucedida e consolidada, essa será uma nova estreia no currículo de Marcos Belerete, que pela primeira vez, apresentará um programa em emissora de rádio. “Será a primeira vez que atuarei como apresentador de rádio. Será um desafio e ao mesmo tempo, a realização de mais um sonho. Eu adoro desafios e estou super ansioso pra mais este”, contou o artista.



MARCOS BELERETE

Com 25 anos de carreira, o músico e compositor Marcos Belerete iniciou sua história na música ainda criança, aos 11 anos de idade quando ingressou no Coral Dom Silvério, onde, além do canto, aprendeu a tocar piano clássico.

Com o passar dos anos, cantou com diversos artistas. Aos aos 24 anos, formou dupla com o amigo Castañón Afranio. Durante os 8 anos construíram uma carreira de sucesso, acumulando fãs e músicas autorias e versões que ganharam o gosto popular. Após a impossibilidade do cantor Castañón em continuar sua carreira, devido a um mal súbito, que resultou em um acidente de carro, Marcos Belerete, em 2015, seguiu na estrada com sua carreira solo.

Neste período já foram lançados: 3 cds , 1 dvd ao vivo e vários vídeo clipes de versões e músicas autorais do cantor. Além de vários shows que sempre deixaram a agenda sempre cheia. Durante a pandemia, Belerete não parou e, além do seu trabalho, abriu portas para diversos artistas da região, realizando lives no canal do YouTube da TV Vitrine.

