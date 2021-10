Deputado Douglas Melo conquista mais de 6.6 milhões junto ao Governo do Estado para UFSJ de Sete Lagoas

Recursos serão investidos em projetos, infraestrutura, aquisição de equipamentos e contrução de uma Fazenda Escola em Jequitibá

O deputado Douglas Melo conquistou na última quinta-feira em uma reunião na Cidade Administrativa com o Secretário de Estado de Governo, Igor Mascarenhas Eto, o reitor da Universidade Federal de São João Del-Rei, Marcelo Andrade, o pró-reitor Renato Vieira, a Chefe de Gabinete da UFSJ Cristiane Quintão e o prefeito de Prudente de Morais Jocimar Brandão, o valor de mais de R$ 6.6 milhões para execução de projetos da Universidade no Campus Sete Lagoas.

O reitor Marcelo Andrade, falou da importância do recurso “Desde que assumimos a gestão, em maio de 2020, temos enfrentado desafios diários. Além da pandemia, nosso orçamento este ano foi reduzido em R$ 10 milhões em relação ao de 2020. Todos sabem que estamos administrando muita dificuldade e esse recurso chega para ajudar em diversos setores. A UFSJ agradece a todos que se empenharam na elaboração dos projetos e também àqueles que têm lutado cotidianamente conosco em busca de uma Universidade cada vez melhor”, acentuou.

Os valores serão investidos para aquisição de equipamentos para o laboratório de biotecnologia florestal, reestruturação do viveiro de mudas, e para criação da Escola Fazenda que terá sede no município que Jequitibá. Fabiane Lacerda, aluna do 10° período do curso de Agronomia da Universidade comentou sobre a destinação do recurso “Como aluna me sinto muito feliz, aliviada e esperançosa com a destinação da verba que será de extrema importância para mantermos a qualidade do ensino na UFSJ. Em nome dos meus colegas digo que o investimento em educação estimula, desenvolve, acrescenta, e nos torna cada vez mais preparados para o mercado de trabalho. ”, destacou a aluna.

Douglas Melo comentou a importância da destinação do recurso para os projetos do Campus, a qual, segundo ele, é um orgulho para Sete Lagoas e região “Hoje, enquanto representante da nossa região no parlamento mineiro, me sinto horando em fazer parte desse processo que destinou este importante recurso para o desenvolvimento da UFSJ e de toda microrregião de Sete Lagoas. Com os valores será possível um maior investimento na infraestrutura do Campus, que tem um papel fundamental desenvolvimento da nossa microrregião. Reafirmo que podem contar sempre com o meu trabalho, acredito na educação como a forma de mudar nosso país, nossa realidade”, disse.

