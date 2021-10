PM realiza diligências para identificar autoria de homicídio em Baldim

Na noite de quinta- feira (07 ) de outubro de 21, a Polícia Militar foi acionada por familiares do Sr J .G.S, 77 anos , informado que o mesmo teria sido espancado e caído ao solo.

Com a chegada da PM no local, já se fazia presente um enfermeiro do hospital de Baldim , realizando os primeiros socorros, que após foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

No hospital, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito.

Familiares informaram a PM que ao tentar contato com a vítima que não conseguiram que ao entrar na casa depararam com o familiar caído e ensanguentado e vários pertences espalhados e revirados , contudo não souberam informar se algo havia sido subtraído da residência.

Perito criminal esteve no local e realizou os trabalhos de praxe .

A Polícia Militar realiza diligências em busca de câmaras de vigilância ou informações do fato ocorrido , e a investigação do fato estará a cargo da Polícia Civil.

Fonte : Agência Local de Comunicação 25 B