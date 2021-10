Alunos de Sete Lagoas se destacam e seguem para próxima fase na 7ª edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa

Gratidão e dever cumprido! Esses são os sentimentos de todos os envolvidos da rede municipal de educação de Sete Lagoas. Uma cerimonia realizada nesta quinta-feira, 6 de outubro, na Casa da Cultura, celebrou o avanço de 30 alunos da rede municipal de ensino para a próxima fase da 7ª edição das Olimpíadas da Língua Português, evento que contou com mais de 27 mil escolas inscritas de todo o país.

Para o prefeito Duílio de Castro, trata-se do reconhecimento de um esforço conjunto entre os profissionais da educação, os familiares e os alunos, que se reinventaram nesse período de pandemia. “Queremos parabenizar a todos os profissionais da educação, professores, diretores, pedagógos e funcionários. Mesmo no período de pandemia, esses profissionais trabalharam muito e orientaram nossos alunos para participação. É um prazer muito grande saber que nosso ensino está em destaque com esses alunos passando para a segunda fase, afinal, o que muda a vida de uma pessoa é a educação”, afirmou.

As alunas Ana Gabriela e Giovana, da Escola Municipal Renato Teixeira Guimarães, tiveram seus poemas classificados para a próxima fase e revelaram o segredo de onde vem sua inspiração: a própria comunidade escolar. “Gostei muito de ser premiada. Fiz um texto na inspiração da minha comunidade, foi bom”, revelou Ana Gabriela. “Pela minha comunidade, pela escola, por tudo. Ela é maravilhosa, tem bastante aves, coisas, campos…”, completou Giovana.

A secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, expressou sua satisfação e orgulho com o empenho de todos os envolvidos. “É uma satisfação muito grande pra nós do município. Só tenho a agradecer aos pais, alunos, professores e gestores por todo o empenho. Apesar da pandemia, eles não pararam de trabalhar e desenvolveram com muito empenho suas atividades. Aqui fica o nosso muito obrigado”, agradeceu.

Maria Aparecida, que também teve seu filho classificado para a próxima fase, acredita que o esforço valeu muito a pena. “Fico muito alegre porque isso mostra que o esforço da gente, a dedicação, valeram a pena. É querer sempre focar nos estudos para fazer boas redações, boas notas, e se Deus quiser que fique cada vez melhor para ele”. Agora é torcer para que os 30 alunos das dez escolas municipais de Sete Lagoas selecionadas se saiam bem nas fases estadual e nacional da competição.