Polícia Militar realiza Curso de Patrulha Rural

A Segurança do Setor Rural e das famílias do campo tem atenção especial do Comando da 19ª RPM, que em Parceria com a DOP e a EMBRAPA, visou qualificar policiais militares para emprego no policiamento rural, com o objetivo de atender a sociedade mineira com melhor técnica e tática, com base nos conceitos de policiamento comunitário e preventivo.

Nesta semana, em Sete Lagoas, a Polícia Militar realizou um Curso de Patrulha Rural. Foram formados 31 Policiais Militares, oriundos das Unidades da 19ª RPM.

O treinamento contou com disciplinas teóricas e práticas como Policiamento Rural, Geografia Física, Primeiros Socorros, Policiamento de Meio Ambiente, Técnica Policial, além de estudo sistematizado de crimes de abigeato e famulato.

Com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM