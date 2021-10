Fiscalização nas estradas federais durante feriadão será reforçada com 800 policiais rodoviários

Com o objetivo de reduzir acidentes, combater infrações de trânsito e garantir a fluidez no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização nas estradas mineiras durante o feriado de 12 de outubro. Denominada “Operação Nossa Senhora Aparecida 2021”, a ação contará com cerca de 800 policiais em pontos estratégicos dos trechos considerados mais críticos pela corporação.

Segundo a PRF, não haverá restrições para veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE). A operação começa 0h01 desta sexta (8) e se estende até as 23h59 de terça-feira (12).

Em comunicado, a corporação ainda publicou algumas dicas para que as viagens durante o feriado ocorram com segurança para todos os passageiros, dentre elas:

O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o equipamento obrigatório compatível (bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação). Em caso de autuação, o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração;

Mantenha uma distância segura do veículo que vai à frente, a fim de se evitar colisões traseiras (tipo de acidente que mais tem sido registrado no Estado) nos casos de freadas bruscas;

Caso ocorra chuva durante a viagem, acione os limpadores de para- brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo da frente. Evite estacionar no acostamento, caso tenha que parar, procure um local seguro afastado da pista de rolamento;

Ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, eliminando assim o chamado “ponto cego”. Antes de mudar de faixa de rolamento, use os retrovisores. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta. Sempre circule com o farol ligado, para facilitar a visualização da motocicleta pelos pedestres e pelos veículos que estão em sentido contrário;

Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e, principalmente aos pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

A PRF confirmou que fará um balanço das ações no feriado, a ser divulgado do longo da quarta-feira (13).

A corporação destacou ainda a disponibilidade para dúvidas ou emergências pelos telefones 191 e (31) 3064-5300.

Fonte: Hoje em Dia