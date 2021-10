Prefeitura abre processo seletivo para preencher vagas de agentes de Saúde e de Combate a Endemias

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abriu processo seletivo público para o preenchimento de 160 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde e outras 243 vagas de Agente de Combate a Endemias. As inscrições podem ser feitas na página da empresa responsável pela seleção www. omniconcursospublicos.com.br até o dia 28 de outubro.

O processo será por meio de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório e curso de formação introdutório de 40 horas, de acordo com as práticas laborais e tecnologias de mercado de caráter eliminatório. O edital oficial está disponível no endereço www. omniconcursospublicos.com.br e apresenta normas gerais como atribuições da funções, critérios de classificação, detalhamento sobre conteúdo das provas e exigências para isenção de pagamento do valor da inscrição.

Há vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde nas seguintes unidades de saúde: Aeroporto, Alvorada, Barreiro, Bela Vista, Belo Vale I, Belo Vale II, Bernardo Valadares, Bouganville, Canadá, Catarina, CDI, CDI II, Cidade de Deus I, Cidade de Deus II, Dona Silvia, Eldorado, Emília, Esperança, Fátima, Fazenda Velha, Interlagos, Iporanga, Itapuã I, Itapuã II, Jadim dos Pequis, Jardim Europa, Jardim Primavera, JK, Kwait, Luxemburgo, Manoa, Monte Carlo, Morro do Claro, Montreal, Nossa Senhora das Graças, Nova Cidade, Orozimbo Macedo, Padre Teodoro, Progresso, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Luzia I, Santa Rosa, Santo Antônio, São Francisco, São Geraldo, São João I, São João II, União, Verde Vale e Várzea. Já o cargo de Agente de Combate a Endemias será preenchido nas seguintes unidades: Centro de Controle da Dengue, Centro de Controle de Zoonoses ou Centro de Controle do Pernilongo Culex e Caramujo Africano.

As inscrições para todos os cargos custam R$ 30 e as provas serão aplicadas no dia 14 de novembro em locais que serão divulgados até cinco dias antes desta data. Todos os candidatos classificados, obedecida a ordem de classificação na Prova Objetiva, serão convocados para participar do curso de formação. O resultado final será publicado, dia 29 de novembro, no Diário Oficial do Municipal, no site da Prefeitura de Sete Lagoas: www.setelagoas.mg.gov.br.