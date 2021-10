Polícia Militar e grupos femininos se reúnem para fortalecer rede de proteção contra violência doméstica

Uma reunião foi realizada no Projeto Próximo Passo, no bairro Cidade de Deus, visando o fortalecimento da parceria entre a força de segurança e a Rede de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

Participaram do evento o Núcleo das Mulheres do Centro Universitário Unifemm (além de acadêmicos do curso de enfermagem), representantes dos projetos Quem Mais Nos Ama e Grupo Empoderadas, e o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).