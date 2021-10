Elétrica Norte fecha parceria e será patrocinadora máster da Copa Eldorado

A Rede Eldorado de Comunicação e a Elétrica Norte assinaram um acordo, de parceria para que essa empresa, referência em material elétrico de Sete Lagoas e Região, seja patrocinadora oficial da Copa Eldorado 2021/2022.

Graças a essa parceria, a Elétrica Norte se beneficiará da categoria exclusiva com a assinatura da referida empresa como patrocinadora oficial do evento, com menção em todas as chamadas referentes à competição.

A Elétrica Norte se beneficiará também com a exposição de sua marca, através de sua logomarca nos estádios, ativações, transmissões dos jogos e redes digitais.

O patrocínio do maior evento esportivo amador da região faz parte da estratégia de posicionamento da marca, com ações centradas em fomentar o esporte local e construir cada vez mais uma relação de confiança com o consumidor.

A Elétrica Norte tem como Missão: Comercializar materiais elétricos de qualidade aliando preço baixo e bom atendimento, visando a necessidade e economia de seus clientes.

A Elétrica Norte, que foi fundada em 2005, já ganhou a confiança de todos e vai se consolidando no ramo de matérias elétricos no Estado de Minas Gerais.

Para o diretor da empresa, Daniel Alves, o momento é de grande satisfação: “Para nós, da Elétrica Norte, é um imenso prazer e uma grande satisfação fazer parte desse grande evento, que está de volta esse ano, que é a Copa Eldorado de futebol. Quando recebemos o convite de fazer parte desse projeto, ficamos muito empolgados com a parceria, pois o futebol promove a alegria, integração e socialização que estão pouco a pouco voltando em nossa cidade e para nossas vidas.”

A Copa Eldorado/Elétrica Norte, tem como objetivo central da sua realização o preenchimento do calendário esportivo de Sete Lagoas durante o período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Além disso, objetiva interatividade e socialização através de um grande e conceituado evento esportivo, cuja primeira edição ocorreu em 1987.

A 29ª Copa Eldorado Eldorado/Elétrica Norte é uma realização da Rádio Eldorado, com a parceria do Jornal Hoje Cidade, Portal Sete e Rede Promove de Ensino.

A tradicional competição reúne esportistas amadores e profissionais de Sete Lagoas e região.

Participam da Copa, representantes dos mais diversos bairros e empresas da cidade, além dos amantes do esporte.

A abertura da 29ª Copa Eldorado/Elétrica Norte acontece no dia 04 de dezembro e seu encerramento está previsto para o último final de semana de janeiro de 2022. Pelo menos 20 equipes já confirmaram presença no campeonato.

Se todos estavam com saudade da competição, agora com essa aliança, o evento, que conta com outros parceiros, volta ainda mais forte e com certeza será, de novo, um grande sucesso.