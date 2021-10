Núcleo de Apoio Fiscal é aberto para oferecer orientação contábil e fiscal a pessoas de baixa renda

Unidade que funciona na Sala Mineira do Empreendedor é fruto da parceria entre Prefeitura, Faculdade Ciências da Vida, Receita Federal e Sebrae

Uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas, a Faculdade Ciências da Vida, por meio do seu Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), com a participação da Receita Federal e do Sebrae vai oferecer orientação contábil e fiscal gratuita para a população de baixa renda. O serviço passa a funcionar na Sala Mineira do Empreendedor e a abertura foi formalizada nesta terça-feira, dia 5 de outubro.

O NAF contará com alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Faculdade Ciências da Vida no atendimento, também disponível para microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos. Os alunos atuam sob orientação de professores. “Esta parceria melhora a prestação de serviço por meio de um suporte diferenciado. No momento em que o cidadão mais necessita, poderá contar com esta assistência contábil e fiscal em um ambiente próprio para isso. Agradeço aos parceiros Faculdade Ciências da Vida, Receita Federal e Sebrae”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A parceria é uma via de mão dupla. O poder público reforça sua estrutura de atendimento e a faculdade oferece prática para seus estudantes universitários. “Esse projeto permite que nossos estagiários apliquem o conhecimento na prática, mas principalmente levando o conhecimento fiscal e contribuindo para que as pessoas mantenham seus negócios. O desenvolvimento social está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico”, declarou Valcir Marcílio Farias, diretor geral da Faculdade Ciências da Vida.

O projeto de extensão idealizado pela Receita Federal visa a assessoria para pessoas de menor poder aquisitivo e a abertura da unidade foi comemorada pelo órgão do Governo Federal. “Agora temos um espaço em Sete Lagoas para falar com a população carente, que às vezes tem um problema no CPF ou precisa fazer a declaração do Imposto de Renda e não conseguia ter acesso a um contabilista. Agora a pessoa com poucos recursos econômicos pode procurar o NAF”, anunciou Paulo Marcelo Bondesan da Silva, chefe da agência da Receita Federal de Sete Lagoas.

Outro ponto positivo com a criação do núcleo é a orientação sobre a gestão da atividade do empreendedor, que muitas vezes garante a continuidade do negócio. “Esta aproximação acadêmica com o empreendedor é uma grande conquista. O Sebrae entende que a Sala Mineira se consolida cada vez mais como um espaço apropriado e robusto para a abertura de novos negócios e manutenção dos já existentes”, avalia Alysson Almeida, gestor do Sebrae. A Sala Mineira do Empreendedor funciona na rua Plácido de Castro, 131, Centro, de 8h às 16h30. Agora, o setor mantido pela Prefeitura estende ainda mais seu atendimento para quem precisa.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom