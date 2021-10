IVECO estreia e-commerce de peças de reposição no Mercado Livre

Em busca de soluções que facilitem o dia a dia dos motoristas, o setor de pós-venda da IVECO expande suas atividades com a entrada no e-commerce, ampliando assim a disponibilidade de peças genuínas e NEXPRO por meio de seu primeiro canal online de vendas via Mercado Livre, líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina.

A partir de agora, os clientes podem acessar a loja oficial da IVECO no Mercado Livre e adquirir, de qualquer lugar do país e a qualquer hora, os diversos itens de reposição da marca voltados à linha de produtos da IVECO, dos leves aos extrapesados.

“A loja on-line chega para integrar marca, concessionário e cliente. Essa é mais uma forma de estarmos presentes na jornada dos clientes, em todos os pontos de contato, para continuar oferecendo qualidade, agilidade e segurança na comercialização de peças. Esse é um caminho sem volta e estamos preparados para seguir ao lado de nossos parceiros também nos canais digitais”, afirma José Queiroz, Diretor de Marketing do pós-venda IVECO.

Os processos de consulta e efetivação de compra são os mesmos praticados pelo Mercado Livre. Entre as peças disponíveis na loja oficial IVECO estão os itens de giro para veículos comerciais e transporte de passageiros. Segundo o executivo, a intermediação com as concessionárias continua. Todos os pedidos realizados pelo site serão faturados e enviados por meio da Rede de Concessionárias da IVECO que conta com pontos de atendimento de norte a sul do Brasil.

“Esta nova experiência de negócio chega em um momento que temos um aumento expressivo da demanda no comércio eletrônico. Por isso, nos comprometemos a continuar atendendo com a mesma excelência e qualidade da Rede IVECO e aprimorar, constantemente, a oferta de componentes para suprir as demandas dos consumidores que buscam por mais praticidade e segurança nas compras on-line”, completa Queiroz.

A loja oficial da IVECO no Mercado Livre pode ser acessada pelo link: https://loja.mercadolivre.com.br/iveco

Marcelo Fonseca

Rede Comunicação