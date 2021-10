A GENTE NÃO PARA: IVECO inicia divulgação da mensagem que retrata novo momento da marca, pautado por uma nova cultura organizacional

A IVECO está em um movimento contínuo para desenvolver e aprimorar produtos e serviços, expandir a rede de atendimento e ampliar a capacidade operacional para atender cada vez melhor os segmentos de carga e de passageiros. Agora, a marca lança uma nova mensagem institucional que resume o bom momento dos negócios e sua estratégia em poucas palavras: A GENTE NÃO PARA.

A campanha traz um manifesto que dialoga com um processo de reestruturação e reposicionamento da montadora na América do Sul. Esse movimento faz parte de uma nova estratégia, que teve início em 2021, por meio de mensagens diretas e contundentes que começam a moldar um novo posicionamento da IVECO no país.

“Não mediremos esforços para continuar ouvindo nossos parceiros. Fomentamos o diálogo com clientes e usuários e, baseado nessas conversas, coletamos as informações que têm norteado as ações da empresa no desenvolvimento de produtos e serviços. Esse processo está moldando nossa marca”, diz Bernardo Pereira, diretor de Marketing da IVECO para América do Sul. O resultado dessas iniciativas já pode ser visto no desempenho da marca no mercado: crescimento de 50% nas vendas de janeiro a agosto de 2021 comparado ao mesmo período de 2020.

A campanha, com o mote ‘cada vez mais fortes, cada vez mais próximos, para você chegar lá’, posiciona pessoas no centro da marca e tem os colaboradores da IVECO como protagonistas para servir os clientes, seguindo os pilares: Aceleração, Presença e Proximidade, Confiança, Empatia, Tecnologia e Sustentabilidade. “Não paramos porque o mercado de transporte não pode parar. A marca IVECO está em sua melhor forma, amadureceu muito. Levamos em conta a importância dos motoristas, caminhoneiros e, claro, nossos colaboradores, da fábrica e da rede, nesse processo”, explica Bernardo.

Os valores apresentados na campanha demonstram que a IVECO não para e continua crescendo sempre ao lado do cliente, proporcionando tecnologia, qualidade e rentabilidade, focados no sucesso do negócio do cliente. “Estamos prontos para o futuro e vamos acelerar, cada vez mais, para seguirmos ampliando nossa participação no mercado de forma sustentável. Queremos que essa nova fase da IVECO, que nasce de uma motivação genuína, alcance o mercado de forma massiva”, finaliza Pereira.

A divulgação acontece até fevereiro de 2022 por meio de mídia impressa, online, TV e rádio. Destaque para os painéis de LED nos jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (próximos jogos: 12/10, 11/11 e 16/11).

Márcio Querichelli, presidente da IVECO para a América do Sul, afirma que o time da marca não para de trabalhar, de evoluir e de se dedicar a proporcionar ao mercado soluções completas para diferentes tipos de operações de transporte. “O novo posicionamento, embasado em nosso plano estratégico traçado até 2028, destaca a força que a equipe IVECO demonstra, diariamente, para que o cliente tenha em mãos o que há de melhor no setor.”

Marcelo Fonseca

Rede Comunicação