CCZ comemora marca de mil castrações gratuitas e Castramóvel chega aos bairros Manoa e Orozimbo Macedo

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – deu início à castração gratuita de cães e gatos nos bairros Manoa e Orozimbo Macedo, entre os dias 5 e 27 de outubro, seguindo cronograma iniciado em julho deste ano, utilizando o Castramóvel. No Manoa, o Castramóvel fica na Escola Estadual Alonso Marques (R. Prof. Abeylard, 2.313), sempre às terças e quartas-feiras. O local exato no bairro Orozimbo Macedo será divulgado em breve. O veículo, totalmente equipado com uma sala de cirurgia, já percorreu os bairros Vale do Aritana, Itapuã I, Itapuã II, Alvorada, Planalto, São Francisco e Carmo II.

Antes da castração, equipes da Prefeitura realizaram um mutirão de capina e limpeza nos bairros e profissionais do CCZ fizeram exames nos animais e orientaram os moradores. “É importante para não ter cachorros e gatos abandonados nas ruas, evitar doenças que acabam gerando prejuízos para o município”, comenta o morador Vitor Barros, que utilizou o serviço na última terça-feira, 5.

A coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, comemora a marca de 1.000 castrações gratuitas realizadas desde o início das atividades do Castramóvel, em julho deste ano. “É o nosso quarto mês de castramóvel, estamos com uma expectativa de completar mil cirurgias agora em outubro. É um esforço muito grande da nossa equipe. São dois dias por semana, com dois veterinários trabalhando ao mesmo tempo. Estamos muito gratificados em atingir essa meta. Agradeço a todos que estão envolvidos, os voluntários, pessoal do almoxarifado, as escolas. A Prefeitura está realmente muito interessada neste projeto”, afirma Patrícia Silveira.

É importante que os tutores dos animais compareçam ao local portando um documento de identidade e comprovante de endereço para a retirada de uma senha. “Eu entendo que esse serviço é de saúde pública. O número de animais sem cuidado e tratamento é muito grande. Eu vejo uma atenção da Prefeitura com os animais. É um sonho em poder castrar minha cadelinha. Tenho um gato e vou trazer também. O poder aquisitivo da gente não consegue abranger tudo isso. Agora eu posso cuidar deles com mais tranquilidade”, diz a moradora Joana Darc.

Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa vestida sobre o curativo para preservar os pontos. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa comum que a equipe do CCZ confecciona na hora. Já o macho deve sair com o colar Elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos dois pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel. Em novembro o Castramóvel estará nos bairros Belo Vale e Jardim dos Pequis. Em dezembro, será a vez dos bairros Santa Luzia, Recanto da Serra e Vila dos Ipês. A primeira fase do cronograma termina em janeiro de 2022, no bairro Cidade de Deus. Os locais exatos onde o Castramóvel estará serão divulgados em breve nas redes sociais oficiais da Prefeitura.