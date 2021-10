Crise hídrica: em ofício enviado ao MME, CBHSF questiona o gerenciamento de recursos hídricos adotado pelo governo

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF vem acompanhando de forma bastante próxima a crise hídrica e energética pela qual o Brasil vem passando, particularmente a crise hídrica da bacia do rio São Francisco. Para isso, contratou uma consultoria para analisar os dados apresentados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e pelo ONS.

Após análise das informações apresentadas pelos dois órgãos na 9ª reunião de Acompanhamento das Condições de Operação do Sistema Hídrico do Rio São Francisco em 2021, constatou-se que a Resolução ANA nº 2081/2017 foi desconsiderada pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) e pelo Ministério de Minas e Energia em suas últimas deliberações de forma a privilegiar apenas um setor usuário na bacia hidrográfica do rio São Francisco (aproveitamento hidrelétrico), em detrimento de todos os outros.

Por isso, o CBHSF enviou, no dia 28 de setembro, um ofício para o Ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, em que destaca a importância da participação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, do Comitê e dos estados pertencentes à bacia nas discussões sobre o sistema operacional e a minimização de risco de conflito entre setores usuários.

Leia o ofício na íntegra

Assessoria de Comunicação CBHSF