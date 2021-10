Espetáculo “Tartufo’s 80” encerra a programação de ocupação do CCN Teatro Preqaria

Toda a programação é on-line e gratuita

O WhatsApp, Instagram e o Facebook podem até cair, mas algo que nunca cai e não para, é o desejo e o trabalho da Preqaria Cia de Teatro para fomentar, cada dia mais a arte e a cultura com qualidade a seu público.

Dentre vários projetos que a Cia vem trabalhando, a programação de ocupação do Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, encerra neste sábado com o espetáculo “Tartufo’s 80”. O projeto, que acontece desde o dia 28/08, e já teve 3 apresentações de espetáculos de repertório do grupo, é executada através do edital 15/2020, LAB 14.017/2020- Manutenção de Espaços de Grupo.

“Tartufo’s 80” é uma comédia clássica de Molière, adaptada para os anos 1980. A referência da década se deu a partir do cenário, uma Brasília ano 1980, é a casa da família de Orgon. A partir daí várias ideias para completar essa atmosfera como as roupas características, a paródia de sucessos musicais e filmes populares da época, fazem desta montagem uma grande viagem ao passado. Segundo o diretor Ricardo Martins “o desafio deste trabalho foi buscar o diálogo entre o texto original de Molière e o ambiente dos anos 80”.

O personagem título Tartufo é capaz de mentir, roubar, fraudar, especular, transgredir moralmente com o único objetivo de obter mais privilégios. E tudo em nome de Deus. A peça, apesar de retratar uma situação que antecedeu a ascensão da burguesia na França do século 17, mantém-se atual ao denunciar males eternos e “universais”, como a corrupção, a hipocrisia religiosa, a exploração da fé e o desvio moral.

O espetáculo será transmitido online e de forma gratuita pelo canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro, e terá tradução em libras, com Flaviana Rodrigues.

As apresentações acontecem no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“Tartufo’s 80” – 09 de outubro de 2021 às 19h no canal do YouTube da Preqaria (https://youtu.be/Y8BjHCExX7E).

Ative o sininho e fique por dentro de toda a programação da Preqaria Cia de Teatro.

Ascom Preqaria Cia de Teatro