Homenagem da Associação Comercial e Industrial (ACI) ao Sr. Antônio Pontes da Fonseca

O empresário Antônio Pontes da Fonseca foi um dos pioneiros no setor siderúrgico de Sete Lagoas e também do Estado do Maranhão. Fundador do grupo CALSETE iniciou sua carreira como contador. Com muita inteligência, determinação e trabalho gerou milhares de empregos aqui e em outras localidades onde mantinha negócios.

Além de exímio empreendedor industrial também era um ativista político, lutando para colocar suas ideias a serviço de uma Sete Lagoas e um Brasil melhores. Foi candidato a prefeito e presidente de partido. Participou de manifestações públicas e trabalhava para lançar bons candidatos pensando sempre no futuro da cidade.

O melhor hotel e shopping setelagoanos foram frutos de sua visão futurista. Foi Vice Presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas por diversos mandatos, sendo ao longo de sua história um de seus membros mais ativos, se fazendo presente em todas as demandas, inclusive colocando seu nome e de suas empresas a serviço da representatividade da Entidade.

Conselheiro, filantrópico, amigo ímpar, pai caloroso, referência para qualquer empreendedor… São infinitas suas virtudes sempre calcadas na ética pessoal e profissional, sentimento associativista e cooperativista e uma extrema sensibilidade com as pessoas! Seu exemplo extrapola qualquer texto, qualquer palavra! A saudade que ficará será do mesmo tamanho dos seus ensinamentos, dos exemplos e do legado grandioso que ele nos deixou!

Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas