Residencial Goiabeiras comemora importante conquista do vereador Caio Valace junto ao Executivo

O chacreamento Goiabeiras está recebendo investimentos em obras de calçamento, canaletas para captação pluvial e infraestrutura com vistas a garantir o acesso dos seus moradores e adjacências pelo Rodoanel/Av. Norte Sul. A obra teve início esta semana no trecho do morro da rua Máspoli Geraldo França – antiga rua B – no residencial Goiabeiras. A ordem de serviço foi dada para a realização da obra pelo prefeito Duílio de Castro, em atendimento ao pedido formulado pelo vereador Caio Valace (Podemos), representante da comunidade.

O vereador moveu gestões e acompanhamentos em várias fases do processo em setores do Poder Executivo. A primeira delas se deu junto ao SAAE na elaboração do projeto de infraestutura urbana e viária (terraplenagem, pavimentação e geométrico) acompanhado de planilha orçamentária. A segunda fase foi a aprovação da contrapartida para a realização da obra junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento e, agora, a tão sonhada execução do projeto.

“O Goiabeiras hoje conta com centenas de residências e com intensa movimentação de pessoas ávidas para receberem investimentos em infraestrutura urbana”, ressalta o vereador Caio Valace, que justifica o esforço de seu trabalho em cumprimento dos compromissos assumidos com os moradores daquela região. O prefeito Duílio de Castro acompanhou o vereador e moradores do chacreamento no local para anunciar, nesta segunda-feira, 4 de outubro, o início das obras. “Essa rua traz um transtorno enorme. É uma rua com muito barro. Em dias de chuva os carros não sobem. A população anda na lama. Mas agora chegou a vez do chacreamento Residencial Goiabeiras”, anunciou. Com a emissão da ordem de serviço, o prefeito acredita que os problemas de poeira em tempos secos e de alagamentos, barro e buracos em períodos chuvosos serão coisa do passado para moradores da rua ou motoristas que dela se utilizam para acessar outros bairros da região.

O secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, detalhou o projeto. “Neste momento, além do calçamento, serão feitas canaletas para a captação pluvial e escoamento das águas das chuvas”, afirmou. De acordo com Caio Valace, para dar certo, é preciso projeto. “E nós corremos atrás desse projeto. Agora, além de termos um projeto técnico, correto, dentro da legalidade, ele será executado a partir de agora. Trabalhando com técnica e lisura conseguimos bons resultados”, finalizou o vereador.