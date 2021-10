16ª Copa do Futuro de Futebol Infantil define calendário dos duelos decisivos das semifinais

A 16ª Copa do Futuro de Futebol Infantil, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – chega à sua fase decisiva. A competição foi iniciada no dia 28 de agosto e, a partir do próximo fim de semana, serão disputadas as partidas das semifinais. Os vencedores vão para a final das três categorias, marcada para o dia 17 de outubro, na Arena do Jacaré.

A Copa do Futuro se tornou um marco na retomada dos eventos esportivos na cidade, já que todas as atividades foram suspensas durante um ano e meio devido à pandemia. O lançamento do torneio foi no dia 20 de agosto, em solenidade realizada na Casa da Cultura. “No lançamento da copa já ficou a sensação de um retorno com sucesso. A expectativa era muito grande e tudo está indo muito além”, avalia o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

A competição reúne oito equipes em três categorias (10 e 11 anos, 12 e 13 anos, e 14 e 15 anos), são elas: Montreal A, do Santa Rosa/Ajax, do Verde Vale, do Ideal, Cap/Náutico, Arena TM, América e Montreal B. As semifinais serão disputadas nos dias 9 e 14 de outubro (veja tabela).

Copa do Futuro – Semifinal

10 e 11 anos

Dia 9, 8h: Ideal x Verde Vale (Campo Eucalipal)

Dia 14, 19h: Arena TM x América (Campo do Curitiba)

12 e 13 anos

Dia 9, 9h30: Montreal Talentos Soccer x Santa Rosa (Campo do Eucalipal)

Dia 14, 18h: Arena TM x América (Campo do Curitiba)

14 e 15 anos

Dia 9, 10h30: Santa Rosa x Ideal (Campo Eucalipal)

Dia 14, 19h50: América x Arena TM (Campo do Curitiba)