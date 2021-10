Nesta segunda-feira, Pedrinho almoçou com o técnico Vanderlei Luxemburgo, sem a presença do presidente Sérgio Santos Rodrigues. O empresário e o treinador se reuniram para conversar a respeito do planejamento do Cruzeiro para 2022, embora Luxa ainda não tenha renovado contrato.

Pedro Lourenço já havia adiantado a possibilidade de mudanças na direção de Futebol e criticou a dificuldade de diálogo com Sérgio Santos Rodrigues. “Temos de mudar a diretoria de Futebol, que não entende nada de futebol. Não deveria nem ter passado na Toca da Raposa. O presidente não ouve”, disse, em entrevista à Rádio Itatiaia.

A passagem de Rodrigo Pastana pela Toca durou quatro meses. No início de junho, ele foi contratado para substituir André Mazzuco, que deixou o clube para trabalhar no Santos.

Pastana não conseguiu seu principal objetivo no Cruzeiro: impulsionar a equipe na disputa por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste momento, as chances de acesso são praticamente nulas.

