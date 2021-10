Nova Suzuki V-Strom 2022 será apresentada dia 6 de outubro

Motocicleta conta com motor de 1.037 cm³ de 107 cv

A nova Suzuki V-Strom 2022 será apresentada no Brasil no próximo dia 6 de outubro. A motocicleta, que é importada pelo grupo J.Toledo, manteve a motorização de 1.037 cm³, que entrega 107 cv. Além disso, ganhou algumas mudanças na carenagem.

A moto aventureira ainda não teve o preço divulgado e deve ser comercializada somente na versão XT por aqui. A novidade contará com rodas de 19 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira, os pneus são Bridgestone Battlax Adventure A41, além de ganhar um novo tanque de combustível de 20 litros, o que dará uma autonomia de 400 quilômetros.

A novidade passa a ter linhas angulares e retas, já o farol tem formato hexagonal e conta com iluminação em LED. A motocicleta também ganhou um novo para-brisa, que pode ser ajustável. Já o motociclista terá à disposição novos protetores de mãos com desenhos fluídos. O painel de instrumentos passa a ser totalmente digital com uma tela de LCD.

Em relação à motorização, a nova Suzuki V-Strom 2022, que competirá com a Honda Africa Twin e BMW R 1250 GS, manterá o motor bicilíndrico em V de 1.037 cm³, que rende 107 cv de potência. A transmissão é manual de seis velocidades.

Fonte:notíciasr7.com