Sete Lagoas lamenta a morte do empresário Antônio Pontes Fonseca 

Morreu nesta segunda-feira (4), aos 82 anos de idade, o empresário sete-lagoano, Antônio Pontes Fonseca, fundador do Grupo Calsete, sócio do Shopping Sete Lagoas e Hotel Veredas, sócio-fundador do Sicoob/Credisete, além de Presidente de honra do PTB de Sete Lagoas.

Ele encontrava-se internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, desde o dia 14 de setembro. Inicialmente ele foi internado no hospital Mater Dei, sendo transferido posteriormente para o hospital Madre Tereza, onde faleceu nesta segunda-feira.

O empresário se recuperava de sequela da Covid-19 e, na noite de ontem (dia 03), foi acometido por uma infecção generalizada, não resistindo.

BIOGRAFIA

Nascido em Sete Lagoas no dia 13 de junho de 1939, o empresário Antônio Pontes da Fonseca, dedicou sua vida ao desenvolvimento de sua cidade natal. O empresário era formado em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio, atual Escola Estadual Maurílio de Jesus Peixoto.

Para além dos empreendimentos, que já geraram cerca de 3.700 empregos em Sete Lagoas e região, Antônio Pontes prestou diversos serviços voluntários e assistenciais.

Entre suas ações está a doação de um lote do Residencial Veredas, sorteado por meio da venda de rifas, cujo recurso foi destinado para o Hospital Nossa Senhora das Graças, unidade de saúde filantrópica, onde nascem cerca de 350 crianças por mês. Antônio Pontes já foi confrade da Sociedade São Vicente de Paulo e junto à Calsete, ajudava a Vila Vicentina.

O empresário também teve atuação na área do esporte na cidade. Participou da construção do Clube Náutico de Sete Lagoas e chegou a ser diretor do Democrata Futebol Clube, quando o time foi vice-campeão.

Iniciativas de caráter cultural também fizeram parte da vida de Antônio Pontes. Diversos artistas de renome tiveram como base de apoio a Calsete, como por exemplo, dois maestros de orquestras sinfônicas em Belo Horizonte e São Paulo.

O primeiro registro em sua carteira profissional é datado de 1º de fevereiro de 1958, no Banco Agrícola, onde trabalhava das 12h às 18h. Durante a mesma época, trabalhava, também, na Cerâmica Setelagoana, das 7h às 11h. Ele contava que eram cerca de 30 km de distância entre um e outro, percorridos de bicicleta.

Casado com Circele Maria Fernandino Fonseca há 59 anos, o empresário teve quatro filhos (Regina Márcia, Gleica, June e Luíz Otávio) e oito netos.

MENSAGENS DE LAMENTO

A prefeitura de Sete Lagoas decretou luto oficial, pela morte do empresário Antônio Pontes Fonseca. O prefeito Duílio de Castro, lamentou pela perda. “Esse dia 4 de outubro é um dia muito triste e de grande perda para Sete Lagoas. Foi um empresário que tinha uma responsabilidade social com Sete Lagoas, que gerou emprego, renda e muito mais do que isto, ele participou de vários conselhos da Unifemm, Desenvolvimento, da Escola Técnica, da Associação Comercial e Industrial e de tantos outros. Sempre teve participação ativa na política, administrativa e empresarial e nossa cidade, que perde muito com sua morte”, disse. O Chefe do Executivo completou ainda. “Queremos agradecer à família por ter cedido Antônio Pontes inúmeras vezes, que deixou o convívio com a família para contribuir com Sete Lagoas. E que Deus dê muita força e muita luz, neste momento tão difícil e em nome do povo de Sete Lagoas o nosso sincero agradecimento”, concluiu.

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Sete Lagoas Marcio Reinaldo Dias Moreira, lamentou a morte do empresário. “Uma grande perda! Homem valoroso, visionário e apostador no futuro do Brasil e sobretudo da região de Sete Lagoas. Perde-se muito, sobretudo, empreendimentos e apostas num porvir mais auspicioso. Que Deus abençoe a toda a família do Antônio Pontes”, lamentou Márcio Reinaldo.

Antônio Pontes Fonseca foi um dos visionários que formaram o grupo de 25 sócios-fundadores do Sicoob / Credisete e por sua determinação, tornou-se uma forte liderança do setor na região. “Lamentamos a partida de um grande cooperativista, defensor do agronegócio e nosso parceiro. Ele construiu uma belíssima história, deixa um grande legado e ficará na lembrança de todos. O cooperativismo não perde apenas um líder, perde um homem justo e dedicado naquilo que melhor soube fazer: trabalhar em prol do desenvolvimento de Sete Lagoas, região e em outros estados onde tinha negócios. Em nome da diretoria e colaboradores, nossas condolências e sinceros sentimentos aos familiares e amigos pela enorme perda”, comentou Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

O Grupo Calsete emitiu um comunicado de pesar:

As últimas homenagens para o empresário Antônio Pontes, serão prestadas nesta terça-feira (5) no Ginásio da Fundação Educacional Monsenhor Messias (Unifemm), no horário de 8 às 11h, com o féretro saindo para o cemitério Parque Santa Helena.

Da Redação