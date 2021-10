PM age rápido e prende casal suspeito de roubo em Sete Lagoas

Na noite de sexta feira(01), por volta das 18h50min, foi repassado pelo COPOM, um crime de roubo tentado a transeuntes na Rua Tapajos, bairro Manoa, sendo que os autores estariam em uma motocicleta escura e os ocupantes seriam um homem como condutor e uma mulher de passageira.

Diante o fato, as viaturas intensificaram o rastreamento na busca dos autores e, logo em seguida, foi repassado novamente pelo COPOM outro crime de roubo, desta vez consumado, na avenida Norte Sul no bairro Jardim Europa, sendo os autores e veículo com a mesma característica do crime anterior.

As guarnições do turno realizaram o rastreamento, e lograram êxito em abordar os suspeitos no bairro Orozimbo Macedo.

Durante a abordagem e busca pessoal nos suspeitos G.R.L 37 anos, e S.A.S.R, 33 anos, ficou constatado se tratar dos autores dos crimes, sendo recuperado os aparelhos celulares, Tablet e pertences pessoais da vítima.

Os suspeitos confessaram a autoria dos roubos praticados, sendo presos e conduzidos até a delegacia com os materiais apreendidos e a motocicleta removida para o pátio credenciado.

Foram apreendidos com os suspeitos:

* ✔️02 Autores presos

* ✔️01 Tablet recuperado

* ✔️03 Aparelhos Celulares recuperados

*✔️O1 Máquina de Cartão

*✔️01 Bolsa

Com Agência Local de Comunicação 25 BPM