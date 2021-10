Acidente com vítima fatal é registrado neste sábado em Sete Lagoas

Na madrugada do dia 02 Out 21, por volta das 00h49mim , a Polícia Militar foi acionada para atender acidente de trânsito na altura do número 120, na Avenida Secretário Divino Padrão.

Ao chegar no local , os militares depararam com um veículo Honda Civic que havia se chocado contra o muro de um lote vago, condutor do veículo W.J.C.S. 25 anos com ferimentos leves e a vítima e passageiro T.F, 30 anos .

Equipe do SAMU constatou o óbito do passageiro, e equipe do Corpo de Bombeiros realizou os trabalhos para retirada do corpo do veículo.

A perícia compareceu ao local, para realização dos trabalhos periciais .

O condutor do veículo realizou o teste do etilômetro, sendo constatado a embriaguez, o qual foi dado voz de prisão em flagrante ao condutor e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis ao caso .

Com Agência Local de Comunicação 25BPM