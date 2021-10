PM e prefeitura realizam ações para melhoria da segurança na lagoa Boa Vista em Sete Lagoas

Com objetivo de melhorar as questões de segurança na Lagoa Boa Vista, a Polícia Militar além das diversas operações policiais para combate ao uso e consumo/ tráfico de drogas ilícitas no local, tem realizado diversas ações para melhoria do ambiente em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas.

Na data de 30 Setembro de 2021, uma ação conjunta do 25º BPM, por meio do Comandante do setor Boa Vista, Ten Lima e Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Patrimônio, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e o Setor do ISS, realizaram a fiscalização dos Traillers instalados no local, com intenção de regularizar a situação dos estabelecimentos comerciais e retirar aqueles que estão abandonados e acabam sendo utilizados por infratores para a guarda de objetos ilícitos e drogas.

A ação realizada propiciará a melhoria do ambiente e aumento da segurança na Lagoa Boa Vista.

Agência Local de Comunicação 25ºBPM