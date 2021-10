Sete Lagoas participa da Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescente com até 14 anos

É uma boa oportunidade para atualizar o cartão vacinal desse público e proteger os jovens de dezenas de doenças

Teve início nesta sexta-feira, 1º de outubro, e vai até o dia 29, a Campanha Nacional de Multivacinação, que disponibiliza 18 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes de doenças como poliomielite, sarampo, catapora e caxumba. “O público-alvo é formado por crianças e adolescentes com até 14 anos e 11 meses de idade que precisam atualizar a carteirinha de vacinação. É muito importante que os pais ou responsáveis procurem um dos postos de vacinação com seus filhos e atualizem o cartão vacinal”, orienta o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. Em Sete Lagoas, as vacinas são aplicadas nas 18 unidades de saúde do Município que possuem salas de vacinação, de segunda a sexta, de 08h às 16h30.

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) oferte imunizantes contra todas essas enfermidades, o responsável técnico de Imunização do Município, Guilherme Menezes, alerta para a queda da cobertura vacinal nos últimos anos. “Percebemos que a cobertura vacinal vem diminuindo, um reflexo do próprio processo pandêmico nos últimos dois anos. Precisamos melhorar esta cobertura. Manter a vacinação em dia é também um dever dos pais e responsáveis”, diz Guilherme. Em parte, a baixa cobertura, segundo autoridades do Ministério da Saúde, também é explicada pela disseminação de notícias falsas (fake news) e pela atuação de grupos antivacinas.

Entre as vacinas que estão disponíveis nos postos durante campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano). Estão disponíveis para atualização da caderneta de adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

O Dia D da campanha, estipulado pelo Ministério da Saúde, é em 16 de outubro, porém, os municípios têm autonomia para realizar a ação em outra data. Como no dia 16 a Prefeitura já realizará a campanha de vacinação antirrábica, o Dia D no município será, então, em 23 de outubro. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e leve o cartão de vacinação.

Unidades de Saúde com salas de vacinação em Sete Lagoas (8h às 16h30):

CS Várzea: Rua João Reis, 83, São Geraldo – 3774-6464

CS Santo Antônio – Av. Doutor João Batista, 1.327 – 3773-9147

CS Santa Luzia – Rua Jovelino Lanza, 1.200 – 3771-5979

CS Manoa – Rua Gerânio, 381 – 3776-2076

CS Progresso – Rua Rio Pará, 716 – 3776-7631

CS São João – Rua Wenceslau Brás, 470 – 3776-5454

CS Montreal – Rua Avencas, 521 – 3773-4108

UBS Belo Vale – R. Oscár Padilha, 625 – 3773-2546

UBS Luxemburgo – Rua Itambacuri, 182 – 3776-8394

UBS Cidade de Deus – Rua Prefeito Euro Andrade, 41

ESF Alvorada – Rua Mario Reis, 84 – 3772-2193

ESF Esperança – Rua Eduardo Henrique Abreu, 403 – 3776-4151

ESF Catarina – Rua Santos Reis, 238 – 3774-7544

ESF CDI – Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 – 3773-4114

ESF Eldorado – Rua Afonso Viana de Paula, S/N – 3773-1395

ESF Fazenda Velha – Rua Jose Fonseca Pires, 401 – 3776-8214

ESF Barreiro – Av. Minas Gerais, 46 – 3773-2441

ESF Itapuã II – Rua Beija Flor, 544 – 3776-9991