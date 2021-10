Prefeito Duílio de Castro autoriza construção de uma nova pista em trecho da av. Renato Azeredo

O prefeito Duílio de Castro deu ordem de serviço para mais uma importante obra em Sete Lagoas. Desta vez, será uma intervenção viária de grande alcance em uma das avenidas mais importantes de Sete Lagoas. O projeto garantirá mais segurança, para quem passa pelo trecho e ainda vai acabar com gargalos que dificultam o tráfego de veículos.

No momento da autorização para início dos trabalhos, o prefeito foi acompanhado do vice-prefeito, Dr. Euro Andrade, do secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, e dos vereadores que integram a base de apoio do Legislativo, Caio Valace, Ivan Luiz e Silvia Regina. “Mais uma boa notícia para Sete Lagoas. Esta obra será fundamental para o nosso sistema viário. Um projeto prometido há mais de 30 anos que somente agora sai do papel”, comentou Duílio de Castro.

O principal objetivo é garantir a melhor mobilidade urbana com alargamento da pista de um trecho de 1,2 km da avenida Renato Azeredo. “Será uma pista nova que ligará a rotatória da avenida Tunico Reis, próximo à escola Sinhá Andrade, no bairro Jardim Amélia, até a ponte da rua Sítio da Abadia, no bairro Vapabuçú. A pista terá nove metros de largura e passeio dos dois lados”, detalha Antônio Garcia Maciel.

Trata-se de um sonho antigo de quem trafega pelo local ou mora nos bairros que serão diretamente beneficiados. “Esta realização é uma reivindicação desde os meus mandatos de vereador. Existe um estrangulamento de trânsito do bairro Boa Vista para o Centro e, agora, teremos esta alternativa para desafogar o fluxo”, disse Dr. Euro Andrade. A obra será iniciada imediatamente e a perspectiva de mudança completa no cenário daquela região de Sete Lagoas é ainda para o fim deste ano.